به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش علمی که به همت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین کشورمان برگزار شد در پنج محور به بررسی پیوند میان اهداف نهضت عاشورا و رسالت پیامبر اسلام (ص) پرداخت.

۱۶۵ چکیده مقاله و ۱۴۵ مقاله به زبانهای عربی ، انگلیسی و فارسی از ده کشور ایران، عراق، پاکستان، افغانستان،سوریه،انگلیس ، بورکینافاسو،لبنان، نیجریه و بحرین به دبیرخانه همایش رسیده بود که امروز

سی مقاله برتر در سه پنل تخصصی ارایه شد.

صفا العیساوی، رئیس دانشگاه مستنصریه بغداد، در پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی»، ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران و کمیته اربعین برای همکاری در برگزاری این رویداد علمی، بر ضرورت اتحاد مسلمانان در برابر ظلم و استکبار جهانی و حرکت در مسیر مکتب امام حسین(ع) تأکید کرد.



العیساوی با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله سید خامنه‌ای، بر اهمیت توجه به آموزه‌های دینی و سیره اهل‌بیت(ع) و اتحاد و یکپارچگی مسلمانان در برابر ظلم و استکبار جهانی تاکید و ابراز امیدواری کرد که مسلمانان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، در مسیر و مکتب امام حسین(ع) گام بردارند و از سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) پیروی کنند.‌وی از خداوند متعال خواست زمینه وحدت هرچه بیشتر مسلمانان و توفیق حرکت در مسیر تعالیم پیامبر اکرم(ص) و مکتب امام حسین(ع) را فراهم سازد.



مکتب امام حسین(ع) الهام‌بخش ایستادگی در برابر ظلم است

عبدالامیر العبودی، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه بغداد، هم با تأکید بر جایگاه مکتب امام حسین(ع) در مبارزه با ظلم و ستم، اربعین حسینی را فرصتی برای بازخوانی ارزش‌ها و اصول قیام عاشورا دانست.

وی با اشاره به جایگاه جهانی امام حسین(ع) اظهار کرد: همه نسل‌ها باید اصول و ارزش‌های قیام امام حسین(ع) را بیاموزند و با تمسک به مکتب ایشان، مسیر مبارزه با ظلم و ستم را ادامه دهند.

العبودی با بیان اینکه مکتب امام حسین(ع) الهام‌بخش ملت‌ها در سراسر جهان است، افزود: امام حسین(ع) الگویی ماندگار برای آزادگان عدالت‌خواهان به شمار می‌رود.



العبودی همچنین با اشاره به جایگاه رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، پیروی از مکتب امام حسین(ع) را از ویژگی‌های برجسته ایشان دانست و بر نقش این مکتب در تداوم مسیر مقاومت تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تجاوزهای آمریکا به جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و خواستار محکومیت این اقدامات از سوی همگان شد.



العبودی با تأکید بر تداوم راه شهدای جبهه مقاومت، از رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، سید حسن نصرالله، سردار شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای این مسیر یاد کرد و گفت: پیروان امام حسین(ع) با تمسک به مکتب ایشان، راه مبارزه با ظلم و دفاع از ارزش‌های انسانی را ادامه خواهند داد.



اربعین گفتمانی فرهنگی و راهبردی در برابر استعمار و تبعیض است



رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین هم با تأکید بر پیوند رسالت نبوی و نهضت حسینی، اربعین را فراتر از یک آیین مذهبی، پدیده‌ای فرهنگی‌ـ‌اجتماعی با ظرفیت جهانی و زمینه‌ساز تمدن اسلامی دانست.



حجت‌الاسلام حمید احمدی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی اربعین، بر ضرورت تبدیل محبت و عواطف حسینی به معرفت عمیق و برنامه‌های علمی و فرهنگی تأکید کرد.



وی با قدردانی از همکاری دانشگاه مستنصریه و مجموعه‌های فرهنگی و علمی ایران و عراق در برگزاری این همایش، اظهار کرد خدا از برگزاری این همایش در محیط دانشگاهی اینست که محبت و عواطف پاک نسبت به اهل‌بیت(ع) به شعور و معرفت ناب تبدیل شود تا زمینه پایداری، تعالی و نشاط معنوی فراهم آید.

احمدی ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت نبوی» به برنامه‌های عملی و فرهنگی منجر شود و پیام صلح، عدالت، انسانیت، مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومان، بر پایه معارف وحیانی و با زبان علمی برای مخاطبان سراسر جهان تبیین شود.



در پایان این همایش یک روزه ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق از دکتر صفا العیساوی و دکتر عبدالامیر العبودی به پاس مساعی ایشان در برگزاری این همایش با اهدای تندیس عبرات قدردانی کرد.‌

به علاوه از دانشگاههای شهید بهشتی، آزاد اسلامی، مذاهب اسلامی قم و پژوهشکده حج و زیارت نیز به سبب تلاش‌ برای توسعه فرهنگ اربعین و برگزاری پیش نشست‌های پنجمین همایش بین المللی معرفت و رسالت حسینی تجلیل شد.

رونمایی از ۹ جلد کتاب از جمله مجموعه مقالات این همایش بین‌المللی به دو زبان فارسی و عربی از دیگر برنامه‌های امروز بود.

همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی هرساله با همکاری دانشگاههای ایران و عراق، یکسال در ایران و یکسال در عراق برگزار می شود.

