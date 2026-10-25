خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: سیره و حیات پربرکت حضرت فاطمه زهرا (س) فراتر از مرزهای زمان و محدود شدن در ایام حزن و سوگواری، منظومه‌ای جامع و الگویی تمام‌عیار برای حیات فردی، اجتماعی و سیاسی بشر است. بازخوانی ابعاد زندگانی این بانوی بزرگوار نشان می‌دهد که رسالت فاطمی با عبادتی عمیق، معرفتی ناب و پیوندی ناگسستنی با پروردگار رقم خورده است؛ عبادتی که به عرصه زندگی اجتماعی و خانوادگی معنا بخشید، جایگاه و کرامت حقیقی زن را در نگاه معنوی اسلام احیا کرد و الگویی بی‌بدیل از تحکیم کانون خانواده و تربیت نسل را به تاریخ عرضه داشت.

اراده الهی بر آن تعلق گرفت تا وجود مقدس صدیقه طاهره (س) حلقه پیوند و امتدادبخش جریان رسالت نبوی به امامت امیرالمؤمنین (ع) و فرزندان معصوم ایشان باشد. این نقش بنیادین، سدی استوار در برابر طمع دشمنان و فتنه‌های سازمان‌یافته‌ای پدید آورد که تداوم مسیر حق و ولایت الهی را نشانه رفته بودند. حیات فاطمه زهرا (س) تجلی پایمردی و دفاع تمام‌قد از محور امامت است؛ مسیری که پیمودن آن، مرز میان حیات باایمان و سقوط در مرگ جاهلیت را روشن و آشکار می‌سازد.

بارزترین شاخصه در منظومه رفتاری بانوی دو عالم، ایستادگی شجاعانه در برابر انحرافات فکری جامعه و روشنگری در دفاع از حریم حق بود. ایشان با درک عمیق از خطرات زمانه، سکوت را شکستند و از هر ابزاری، از گفت‌وگوهای خانه به خانه و روشنگری‌های بستر بیماری گرفته تا وصیت به تدفین شبانه، بهره جستند تا حجاب غفلت را کنار زنند، حقانیت ولایت را اثبات کنند و ندای مظلومیت حقیقت را برای تمامی نسل‌های آینده به یادگار بگذارند.

خطبه‌های تاریخ‌ساز صدیقه کبری (س) هشداری عمیق و کالبدشکافی ریشه‌های شکست و انحراف نهضت‌ها پس از پیامبر (ص) است؛ آسیبی که از آشکار شدن خط نفاق، آمیختن حق و باطل، جریان شیطان‌زدگی و حب جاه و مقام سرچشمه می‌گیرد. سکوت و سازش در برابر باطل، ریشه در ترس، زبونی و رفاه‌زدگی خواص و توده‌های مردم دارد که در بزنگاه‌های تاریخی، عافیت‌طلبی را بر هزینه دادن در راه حقیقت ترجیح داده و با سستی و بی‌تفاوتی، جامعه را از قرآن و ولایت دور می‌سازند؛ خطراتی که در هر دوره‌ای با تغییر چهره و در قالب جنگ‌های شناختی و فتنه بازتولید می‌شوند.



حضرت زهرا(س) امتدادبخش جریان رسالت و حامی ولایت امیرالمومنین(ع) بود

حجت‌الاسلام حسین اسکندری، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهادت جانگداز حضرت صدیقه کبری(س) اظهار کرد: پروردگار عالم وجود مقدس فاطمه زهرا(س) را به این منظور وارد عرصه دنیا کرد تا امتداد جریان رسالت و امامت را در امامت امیرالمومنان(ع) و فرزندان ایشان تداوم ببخشد؛ چنان‌که خداوند تبارک و تعالی اراده کرد پیامبر(ص) را به معراج ببرد، از میوه بهشتی تناول بفرماید و پس از ورود به زمین، ۴۰ روز عبادت کند تا نطفه حضرت فاطمه(س) منعقد شود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه این مسئله حکایت از جایگاه عظیم صدیقه طاهره(س) دارد، افزود: خداوند می‌خواهد از طریق وجود مقدس فاطمه زهرا(س)، جریان مقابله‌ای را که جریان‌های مختلف دوران رسالت در پیش گرفته بودند تضمین کند؛ چرا که ایشان جریان شیعه را زنده نگه داشته و دست ما را به دامن امیرالمومنین(ع) رسانده است. چنان‌که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.»

وی با اشاره به معنای نام مبارک «فاطمه» بیان کرد: بنا بر روایات، یکی از معانی فاطمه این است که آن حضرت از هر جهل، نادانی، شر، بدی، پلیدی، آتش جهنم و عادات ماهیانه زنان بریده و جدا شده است؛ همچنین دوستان ایشان از آتش جهنم و دشمنان از بهشت بریده شده‌اند. نکته حائز اهمیت در این نامگذاری این است که خداوند تبارک و تعالی او را فاطمه نهاد تا طمع دشمنان رسالت نبی اکرم(ص) و امامت امیرالمومنین(ع) را قطع کند.

اسکندری تصریح کرد: ازدواج حضرت فاطمه(س) با امیرالمومنین(ع) و فرزندداری ایشان، امتدادبخش جریان الهی در برابر توطئه‌های منافقین بود. پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) نیز مهم‌ترین اقدام عملی بی‌بی دو عالم، گریه‌های روشنگرانه‌شان بود؛ چنان‌که طبق نقل محمود بن لبید در کنار قبر حمزه سیدالشهدا(ع)، حضرت در پاسخ به علت گریه‌های خود فرمودند به خاطر از دست رفتن پیامبر(ص) و ظلمی است که به وصی ایشان شده است.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: از دیگر برخوردهای عملی صدیقه طاهره(س)، سخنان ایشان در بستر بیماری و ملاقات با زنان مهاجر و انصار بود که فرمودند از دنیای شما بیزارم و از کسانی که فاطمه(س) را اذیت کرده و خلافت امیرالمومنین(ع) را غصب کردند، راضی نخواهم شد و بعد از هر نماز آنان را نفرین خواهم کرد.

وی وصیت آن حضرت مبنی بر دفن و اقامه نماز شبانه را فریاد مظلومیت خود و امیرالمومنین(ع) دانست و گفت: امروز درس حضرت زهرا(س) به ما، حمایت و دفاع از مسیری است که ایشان برای ما ترسیم کردند تا با حفظ این مسیر و تمسک به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، کشور خود را حفظ کنیم.

مقاومت در برابر انحراف مسیر اسلام و تبیین ولایت



حجت‌الاسلام سید محمود جعفری، استادیار شبکه تعلیم و تربیت بسیج ادارات خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر اساس روایت ۷۵ روز، با اشاره به ابعاد شخصیتی بی‌نظیر آن بانوی بزرگوار اظهار کرد: شخصیت جامع و فراتر از بیان حضرت زهرا (س) مجال بسیار گسترده‌ای برای گفتمان و تحلیل نیاز دارد، اما اگر بخواهیم در چند نکته کوتاه به تبیین سیره آن حضرت بپردازیم، نخستین ویژگی برجسته ایشان «شجاعت در برابر حق» است.

استادیار شبکه تعلیم و تربیت بسیج ادارات خراسان رضوی افزود: خیلی اوقات صحبت‌ها درباره حضرت زهرا(س) بیشتر متمرکز بر ایام حزن و ماتم و سوگواری است، در حالی که در ابعاد شخصیتی ایشان، نقش‌آفرینی در دفاع از ولایت و جایگاه پیامبر اکرم (ص) بسیار بارز است؛ به‌گونه‌ای که ایشان شبانه به در منازل مهاجران و انصار می‌رفتند تا وضعیت فکری جامعه را نسبت به انحراف ایجاد شده در مسیر اسلام تبیین کرده و در دفاع از ولایت تلاش و برنامه‌ریزی کنند؛ که این امر یقیناً یکی از سیره تربیتی و اخلاقی آن حضرت به شمار می‌رود.



وی دومین سیره این بانوی بزرگ را «مقام زن در اسلام» برشمرد و گفت: نگاه‌های غلطی که معمولاً در جامعه نسبت به جایگاه زن ایجاد شده بود، با سیره عملی حضرت زهرا (س) در مسائل زندگی و اجتماعی به چالش کشیده شد و ایشان توانستند سطح مادی را به سطح معنوی و اجتماعی ارتقا دهند.



جعفری مسئله سوم را «رابطه و تحکیم در کانون خانواده» عنوان کرد و افزود: آداب شوهرداری و تربیت فرزندانی همچون امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) که هر یک الگویی بی‌نظیر در مسیر زندگی هستند، از ارکان مهم رسالت و زندگی شخصی ایشان محسوب می‌شود.

استادیار شبکه تعلیم و تربیت بسیج ادارات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نکته چهارم در سیره فاطمی، «عبادت و پیوند با خالق» است که بررسی ابعاد مختلف زندگی ایشان نشان می‌دهد تا چه میزان اهتمام و اهمیت به مسائل عرفانی، عبادی، اعتقادی و ارزشی مورد توجه آن حضرت قرار داشته است؛ و امیدواریم این ایام، توسلات و عزاداری‌ها مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.



الگوی آخرالزمانی حضرت زهرا(س)؛ راهکار خنثی‌سازی جنگ ترکیبی دشمن و خط نفاق

رویا فنودی، استاد حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و ضرورت الگوپذیری در سبک زندگی اظهار کرد: امام شهید ما در بیانیه گام دوم، سبک زندگی را در زمره سرفصل‌های توصیه‌های هفت‌گانه خود قرار دادند؛ چرا که جامعه بشری برای تحقق سبک زندگی اصیل، نیاز به الگو دارد و حیات پربرکت حضرت زهرا (س) کامل‌ترین قابلیت الگوگیری را برای جهانیان داراست.

استاد حوزه علمیه خراسان با تأکید بر اینکه نگاه به زندگانی حضرت زهرا (س) نباید تک‌بعدی باشد، افزود: علاوه بر تمامی خصوصیات برجسته آن حضرت، رسالت اجتماعی، ولایتمداری و تحمل مشکلات، از مؤلفه‌های بارز سبک زندگی ایشان است که باید الگوی تمامی زنان و مردان عالم قرار گیرد. همان‌گونه که قرآن کریم در آیات ۱۱ و ۱۲ سوره تحریم، زنان مؤمن و کافر را به عنوان الگوهای جهانی معرفی کرده است، نقش آخرالزمانی حضرت زهرا (س) نیز به عنوان تداوم‌بخش راه انبیای الهی و الگوی تمام‌عیار جامعه اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به خطبه فدکیه در مسجد مدینه، گفت: حضرت در این خطبه می‌فرماید تا آن روز که خداوند خانه انبیا را برای پیامبرش برگزید، خار و خاشاک نفاق در میان شما ظاهر شد و جامه دین کهنه گشت.

فنودی با اشاره به شباهت این پدیده با شرایط امروز فضای مجازی خاطرنشان کرد: دشمنان با راه‌اندازی هزاران اکانت با ظاهری انقلابی و حتی با استفاده از تصاویر امام و رهبری، تلاش می‌کنند محتوایی حاکی از یأس، ناامیدی و ناکارآمدی نظام را به مخاطبان منتقل کنند. این همان مصداق کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه است که می‌فرماید پاره‌ای از حق و پاره‌ای از باطل را می‌گیرند و به هم می‌آمیزند و در اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می‌شود.



این استاد حوزه علمیه دومین عامل شکست را جریان شیطان‌زدگی و حب جاه و مقام دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در خطبه خود می‌فرماید شیطان سر از مخفیگاه بیرون آورد و شما را برای پذیرش نقشه‌های شیطانی آماده دید. امروز نیز دشمن با رصد فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند، تلاش می‌کند نقاط منفی و مشکلات را بزرگ‌نمایی کرده و بازنشر دهد.

وی افزود: اعترافات مقام‌های صهیونیستی و غربی درباره جنگ روانی و استفاده از ابزار رسانه و هوش مصنوعی علیه ملت ایران، گویای همین حقیقت است که دشمن تلاش می‌کند با القای دوگانگی میان قدرت واقعی و قدرت ادعایی مردم ایران، اهداف شوم خود را دنبال کند.



فنودی سومین عامل انحراف و شکست نهضت‌ها را ترس و زبونی مردم در مواجهه با فتنه‌ها و جنگ اقتصادی خواند و تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در این زمینه خطاب به مردم فرمودند که پس از رحلت پیامبر (ص) بهانه آوردید که از فتنه‌ها ترسیدیم، آگاه باشید که خود در فتنه سقوط کرده‌اید. دنیاطلبی، رفاه‌زدگی و فاصله گرفتن از فرهنگ مقاومت و ایستادگی، از آسیب‌هایی است که جوامع را در مواجهه با مشکلات اقتصادی و سیاسی دچار لغزش می‌کند.



چهارمین موردی که این استاد حوزه به آن اشاره کرد، سستی و بی‌تفاوتی یاران رسول خدا (ص) در دفاع از حریم ولایت بود. وی در این زمینه بیان کرد: حضرت زهرا (س) با گلایه از سهل‌انگاری مردم در دادخواهی حق ایشان، بر لزوم حفظ حرمت فرزندان پیامبر و تبعیت از ولی زمان تأکید کردند. امروز نیز مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بارها و مؤکداً بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام اجتماعی تأکید کرده‌اند و بی‌توجهی به این امر، زمینه‌ساز بروز چالش‌های عمیق در جامعه خواهد بود.



وی بی‌ایمانی، پیمان‌شکنی و دوری از قرآن در عرصه عمل را به عنوان پنجمین و ششمین عوامل شکست نهضت‌ها برشمرد و گفت: حضرت زهرا (س) می‌فرمایند چرا پس از ایمان و اقرار به آن، حیران و مضطرب شدید و چرا قرآن را که در میان شماست، پشت سر انداختید؟ اگر از عبرت‌های قرآنی روی‌گردان شویم و به ضرورت تبعیت‌پذیری از امام حی خود بی‌توجه باشیم، پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.



فنودی با اشاره به استقامت و پایداری ملت ایران در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد: این مردم وفادار با الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع) و با پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب، در میدان‌های مختلف محکم ایستاده‌اند و بانوان اسلامی با نقش‌آفرینی در حوزه‌های تربیت، خودسازی و جامعه‌سازی، نویدبخش تحقق تمدن اسلامی و طلوع خورشید ولایت در سراسر جهان خواهند بود.

الگوگیری از سبک زندگی، خودسازی و جامعه‌سازی فاطمی، پشتوانه استوار جامعه اسلامی

امروز تمسک به سیره فاطمی، راهبرد اساسی برای ایستادگی در برابر نفاق نوین و عبور از فتنه‌های ترکیبی و ادراکی به شمار می‌رود. درس بزرگ فاطمه زهرا (س) لزوم بصیرت‌افزایی، حفظ انسجام اجتماعی و پایداری در جبهه حق بدون واهمه از ترفندهای دشمنان است.

الگوگیری از سبک زندگی، خودسازی و جامعه‌سازی فاطمی، پشتوانه استوار جامعه اسلامی برای استقامت در میدان، صیانت از ارزش‌های اصیل و هموارسازی مسیر رسیدن به افق‌های روشن عزت و تمدن دینی خواهد بود.