به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا صادقی شنبه شب در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و خونخواهی امام شهید که با حضور اقشار مختلف مردم در شهر دیّر برگزار شد، با تبیین ابعاد گوناگون سبک زندگی فاطمی و قرآنی، تحقق سبک زندگی جهادی را رمز فائق آمدن بر موانع، حل چالش‌های فردی و اجتماعی و دستیابی به قله‌های عزت دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به نصرت الهی و اراده جوانان مؤمن، راهبرد دوران طاغوت مبنی بر التماس به بیگانگان را به راهبرد بازدارندگی و اقتدار حداکثری تبدیل کرده است.

وی با رد برخی ادعاهای توخالی جبهه استکبار تصریح کرد: دشمنان این مرز و بوم جرئت هیچ‌گونه ماجراجویی عملیاتی را ندارند و اگر از سر خطای محاسباتی دست به هر حماقتی بزنند، نیروهای مسلح کشور با پاسخ‌هایی به‌مراتب کوبنده‌تر، محاسبات آنان را بر هم خواهند زد.

این مبلغ دین، چهار شاخصه اصلی زندگی مجاهدانه از منظر صدیقه طاهره (س) را جهاد جمعی، جهاد همه‌جانبه، اخلاص در نیت و جهاد حداکثری برشمرد و اظهار داشت: طبق بیانات رهبر شهید انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، جهاد تنها در ساحت نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه جوان مؤمن و انقلابی باید در میدان‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با تمام قوا وارد میدان شود.

صادقی با اشاره به آراء فقها و اندیشمندانی همچون شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، خدمت بی‌منت به مردم را مصداق عینی و ملموس جهاد فی‌سبیل‌الله دانست و با تأکید بر اینکه میز ادارات و نهادهای دولتی، سنگر امروز مجاهدت است، از مدیران و کارمندان خواست با گشاده‌رویی، پاسخگویی شایسته و پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری، کار مراجعان و ارباب‌رجوع را راه بیندازند و مراقبت کنند که بداخلاقی و رفتارهای زننده اداری، اجر اخروی این مجاهدت بزرگ را تباه نسازد.

وی در ادامه با مقایسه شرایط علمی و دفاعی کشور در سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی گفت، پیشرفت‌های شگرف امروز در عرصه‌های راهبردی حاصل خون‌دل‌ها و مجاهدت‌های بی‌وقفه شهدایی چون طهرانی‌مقدم، فخری‌زاده و رضایی‌نژاد است که به‌جای امید بستن به کدخدا، تنها به خدای متعال تکیه کردند؛ تفکری که باعث شد کشور از وابستگی مطلق به تسلیحات اولیه و موشک‌های کوتاه‌برد وارداتی پیش از انقلاب و تحقیرهای دوران جنگ تحمیلی، امروز به نقطه بازدارندگی موشک‌های هایپرسونیک، سامانه‌های بالستیک قدر و خیبرشکن، سامانه‌های پدافند هوایی نفوذناپذیر در برابر جنگنده‌های پیشرفته و تسلیحات بومی دوربرد برسد؛ قدرتی که حاصل ممزوج شدن باورهای قرآنی با غیرت ایمانی فرزندان این سرزمین است.