https://mehrnews.com/x3dqL9 ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6988681 استانها گلستان استانها گلستان ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۳ رامیانیها شب را با تجدید پیمان با آرمانهای ایران به صبح رساندند رامیان-مردم رامیان در اجتماع شبانه با حضوری پرشور، بر تداوم همبستگی ملی و حمایت از عزت و استقلال ایران تأکید کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6988681 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۳۸ بیعت فاطمی با ولایت؛ طنین نوای عهد و مقاومت مردم اراک اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری اجتماع خرمآبادیها بهوقت شب ۲۳۸ تقدیر ستاد امر به معروف از حضور باشکوه هشت ماهه مردم ایلام در میدان از عشق رهبر تا دفاع از وطن؛ روایت مردم یاسوج از حضور در خیابان جمهوری عزاداری ایام فاطمیه در تجمع شبانه مردم بروجرد دویستوسیوهشتمین شب حماسه حضور قمیها در میدان ایستادگی برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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