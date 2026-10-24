رامیانی‌ها شب را با تجدید پیمان با آرمان‌های ایران به صبح رساندند

رامیان-مردم رامیان در اجتماع شبانه با حضوری پرشور، بر تداوم همبستگی ملی و حمایت از عزت و استقلال ایران تأکید کردند.