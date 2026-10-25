به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی شنبه شب در اجتماع مردمی عسلویه به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، با تبیین ابعاد مختلف سیره سیاسی، عبادی و اجتماعی آن حضرت، بر ضرورت الگوگیری از منش و رفتار صدیقه طاهره(س) در دفاع از ولایت، پاسداری از ارزش‌های اسلامی و ایستادگی در مسیر حق اظهار کرد: حدیث «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَرْضَی لِرِضَا فَاطِمَةَ وَ یَغْضَبُ لِغَضَبِهَا» بیانگر مقام و منزلت ویژه حضرت زهرا(س) است و نشان می‌دهد که شناخت ابعاد شخصیتی ایشان، نیازمند تأمل در معارف دینی و سیره اهل‌بیت(ع) است.

وی با اشاره به ابعاد علمی، معنوی، عبادی و سیاسی زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: شخصیت حضرت زهرا(س) چنان جایگاه والایی دارد که سخن گفتن درباره ابعاد مختلف زندگی ایشان، نیازمند شناخت عمیق معارف اسلامی و بهره‌گیری از آثار و دیدگاه‌های اندیشمندان و علمای بزرگ است.

دفاع از ولایت؛ محور سیره سیاسی حضرت زهرا(س)

امام جمعه عسلویه با تأکید بر اینکه سیره سیاسی حضرت زهرا(س) باید در زندگی امروز جامعه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: حضرت زهرا(س) برای دفاع از حق و حمایت از ولایت، از هیچ تلاشی دریغ نکرد و با حضور در صحنه و روشنگری، مسئولیت خود را در پاسداری از مسیر رسالت به انجام رساند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به حضور پرشور مردم در اجتماع عزاداری حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: اگر حضرت زهرا(س) امروز در میان ما حضور داشتند، بر اساس سیره و منش ایشان، در اجتماعات دفاع از حق و ولایت حضور می‌یافتند. حضور مردم در چنین مراسم‌هایی و ابراز ارادت به اهل‌بیت(ع)، فرصتی برای بازخوانی این سیره و تقویت باورها و ارزش‌های دینی است.

وی با بیان اینکه اعتقاد به شخصیت‌های دینی، بدون شناخت و پیروی از سیره آنان کامل نمی‌شود، ادامه داد: مؤمنان با وجود آنکه پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) و بسیاری از بزرگان دین را از نزدیک ندیده‌اند، به آنان ایمان و ارادت دارند؛ ازاین‌رو، مسئولیت دارند آموزه‌های دینی را در عمل نیز دنبال کنند.

ایستادگی در مسیر حق، نیازمند پرداخت هزینه است

امام جمعه عسلویه با تأکید بر اینکه دفاع از ارزش‌های اسلامی تنها به بیان شعار محدود نمی‌شود، گفت: در مسیر دفاع از حق و ولایت باید ایستادگی کرد و هزینه داد؛ همان‌گونه که شخصیت‌هایی در طول تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی برای صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های خود از جان و آسایش خویش گذشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت الگوبرداری از سیره حضرت زهرا(س) در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، بر توجه به عفاف، مسئولیت‌پذیری و نقش مؤثر زنان در خانواده و جامعه تأکید کرد.

حجت الاسلام محمدی خاطرنشان کرد: بازخوانی سیره حضرت فاطمه زهرا(س) باید به شناخت عملی ابعاد مختلف شخصیت ایشان، از جمله عبادت، مسئولیت اجتماعی، دفاع از ولایت و پایبندی به ارزش‌های دینی منجر شود؛ چراکه زنده نگه‌داشتن یاد و راه آن حضرت، در گرو عمل به آموزه‌های ایشان است.