به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از آرش خسروی و مصطفی رضایی، دو مدال‌آور رشته پاراسنگنوردی استان بوشهر، با حضور معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان و رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی در فرودگاه بین‌المللی شهدای بوشهر برگزار شد.

این دو ورزشکار در یازدهمین دوره مسابقات پاراسنگنوردی انتخابی تیم ملی که در تهران برگزار شد، موفق به کسب دو مدال برنز شدند.

رشته پاراسنگنوردی به‌تازگی به رشته‌های پارالمپیکی اضافه شده است و تیم ملی ایران نیز در نظر دارد در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ آمریکا حضور داشته باشد.