علی نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز سه‌شنبه استان تحت تأثیر امواج ناپایدار جوی قرار دارد که پیامد آن افزایش ابرناکی و کاهش تدریجی دمای هوا خواهد بود.

وی افزود: برای عصر امروز یکشنبه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد، اما از عصر و شب یکشنبه با تقویت ناپایداری‌ها، بر گستره و شدت بارش‌ها در سطح استان افزوده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه تا روز سه‌شنبه گفت: از شامگاه یکشنبه تا روز سه‌شنبه در بیشتر مناطق استان بارش‌های مؤثر پیش‌بینی می‌شود و با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها در برخی مناطق و ساعات، احتمال آبگرفتگی برخی معابر وجود دارد.

نعمتی ادامه داد: وقوع رعدوبرق در طول فعالیت این سامانه دور از انتظار نیست و در جاده‌های کوهستانی نیز احتمال اختلال در تردد وجود دارد؛ ازاین‌رو، به شهروندان توصیه می‌شود از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی درباره تغییرات دمایی استان نیز اظهار کرد: دمای هوا از امروز یکشنبه ‌تدریج کاهش می‌یابد و بیشترین افت دما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه رخ خواهد داد؛ به‌طوری‌که بیشینه دمای هوا در این دو روز حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با تداوم کاهش دما، در ارتفاعات و مناطق مرتفع کوهستانی استان نیز احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد.