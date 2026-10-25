به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره کل هواشناسی، طی امروز یکشنبه با توجه به حضور ابر در آسمان، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و وزش باد در بخش‌هایی از استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

با این حال، طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، از روز دوشنبه تا چهارشنبه با تضعیف ناپایداری‌های جوی، آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و پدیده جوی قابل‌توجهی گزارش نخواهد شد.

همچنین با توجه به روند کاهش دما، در ساعات شب و اوایل صبح، به‌ویژه در مناطق مرتفع و سردسیر استان، هوای نسبتاً سردی حاکم خواهد بود.

بر اساس خروجی فعلی مدل‌های پیش‌بینی، انتظار می‌رود از روز پنجشنبه با تقویت مجدد ناپایداری‌ها، بارش‌ها با شدت و گستردگی بیشتری در سطح استان رخ دهد.