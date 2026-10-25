فاطمیه؛ بازخوانی میراث ماندگار بانوی اسلام در مسیر تعالی اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با فرارسیدن دهه نخست فاطمیه و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بازخوانی سیره زندگی این بانوی بزرگ اسلام و تبیین ابعاد شخصیتی ایشان، فرصتی برای بازاندیشی در ارزش‌هایی همچون حق‌طلبی، مسئولیت‌پذیری، تربیت نسل و دفاع از حقیقت فراهم می‌کند، الگویی که با گذشت قرن‌ها، همچنان می‌تواند چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان باشد.



ایام فاطمیه روزهایی فراتر از سوگواری، فرصتی برای شناخت عمیق‌تر سیره فاطمی و بررسی راه‌های به‌کارگیری آموزه‌های آن در جامعه امروز به شمار می‌رود.

ضرورت الگوبرداری از سیره فاطمی در مقابله با جنگ‌های فرهنگی

کارشناس فرهنگی و امام جمعه روستای خلیفه کندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تبدیل ویژگی‌های اخلاقی حضرت فاطمه (س) به الگوی عملی در عرصه‌های مختلف زندگی و مقابله با چالش‌های نوین اجتماعی ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سید محمدحسین فتحی با تاکید بر جایگاه والای بانوی بزرگ جهان اسلام، از ضرورت بازخوانی سیره عملی حضرت زهرا (س) برای هدایت جامعه اسلامی خبر داد.

وی گفت: حضرت فاطمه (س) با دفاع از امامت، به اسوه و چشمه جوشان تاریخ اسلام تبدیل شد و جان خود را در مسیر حق فدا کرد از این رو، ولایت‌مداری بزرگترین درس و آموزه ایشان برای جهان اسلام محسوب می‌شود.

حجت الاسلام فتحی با اشاره به نقش تربیتی پیامبر اکرم (ص) در پرورش این بانوی طاهر، افزود: سیره نورانی حضرت زهرا (س) تنها محدود به یک مکان خاص نبود، بلکه شعاع نور وجود ایشان از حجره‌ای کوچک در مدینه آغاز شد و تمام آفاق را در برگرفت.

این کارشناس دینی با اشاره به چالش‌های امنیتی و فرهنگی کنونی جامعه، ایستادگی حضرت فاطمه (س) در دفاع از حق را راهنمایی برای نسل‌های جدید دانست و گفت: در روزگاری که دشمنان با جنگ‌های شناختی و فرهنگی تلاش می‌کنند اراده ملت‌ها را سست کنند، تمسک به سیره فاطمی و وفاداری به ولایت، تنها راه عبور از بحران‌ها و فتنه‌هاست.

وی همچنین بر لزوم الگوبرداری بانوان از سیره ایشان در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد و افزود: حضرت زهرا (س) نماد پاکی و عفت است و جامعه اسلامی، به‌ویژه بانوان، باید آموزه‌های ایشان را در زندگی روزمره خود پیاده‌سازی کنند.

حجت الاسلام فتحی، ترویج اخلاق فاطمی را زیربنای توسعه اجتماعی دانست و تاکید کرد: آموزش‌های دینی بدون ارائه نمونه عملی، تاثیر لازم را نخواهد داشت، جامعه‌ای که در آن صداقت، انصاف و مهربانی بر پایه سیره ایشان حاکم شود، مسیری سریع‌تر به سوی آرامش و رشد پیدا می‌کند.

حضرت فاطمه(س)؛ الگویی فراتر از زمان برای تمام ابعاد زندگی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، فراتر از جایگاه دختری پیامبر اکرم(ص) و همسری امیرالمؤمنین علی(ع)، الگویی جامع از عفاف، مسئولیت‌پذیری، تربیت نسل، ایثار و دفاع از حقیقت است که بازخوانی آن در سالروز شهادت ایشان، فرصتی برای تبیین ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و بهره‌گیری از آموزه‌های فاطمی در زندگی امروز فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام عباس کاظمی با تأکید بر ضرورت معرفی سیره حضرت زهرا(س) به نسل جوان اظهار کرد: برای ترویج یک اندیشه و تبدیل آن به فرهنگ عمومی، بهره‌گیری از الگوهای تأثیرگذار ضروری است که حضرت فاطمه زهرا(س) از برجسته‌ترین الگوها برای زنان و مردان جامعه به شمار می‌روند.

وی افزود: امام زمان(عج) در روایتی می‌فرمایند: «وَفِی ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»؛ یعنی دختر رسول خدا(ص) برای من الگویی نیکو است، این روایت بیانگر جایگاه والای حضرت زهرا(س) در معارف اسلامی است و نشان می‌دهد که شخصیت ایشان به دوره تاریخی خاصی محدود نمی‌شود، بلکه آموزه‌های زندگی آن حضرت می‌تواند راهنمای انسان در عرصه‌های مختلف باشد.

حجت الاسلام کاظمی با اشاره به ضرورت الگوبرداری از سیره حضرت زهرا(س) متناسب با شرایط زندگی امروز تصریح کرد: ساده‌زیستی، راستگویی، ایثار، مهربانی و توجه به نیازمندان از جمله ارزش‌هایی است که با گذشت زمان تغییر نمی‌کند، مقصود از الگوبرداری، تکرار صرف شیوه‌های ظاهری زندگی گذشته نیست، بلکه باید پیام و محتوای رفتارهای ایشان را شناخت و در زندگی معاصر به کار بست.

وی حیا و عفاف را از ابعاد برجسته شخصیتی حضرت زهرا(س) دانست و گفت: حیا و رعایت حدود اخلاقی، ارزش‌هایی مختص زنان نیست و مردان نیز باید در زندگی فردی و اجتماعی به آن پایبند باشند، سیره حضرت فاطمه(س) در این زمینه، الگویی برای حفظ کرامت انسانی و تقویت روابط سالم اجتماعی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با تأکید بر جایگاه زن در فرهنگ اسلامی بیان کرد: توجه ویژه دین اسلام به شخصیت حضرت زهرا(س)، نشان‌دهنده منزلت والای زن در معارف اسلامی است، زن صرفاً عضوی از خانواده نیست، بلکه در تربیت نسل، شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها و انتقال ارزش‌های اخلاقی و معنوی به جامعه نقشی بنیادین دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات گفت: سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، الگویی جامع برای تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی است و شهدا و شخصیت‌های برجسته علمی و دینی جامعه، در دامان مادرانی پرورش یافته‌اند که با شناخت سیره فاطمی، آموزه‌های این بانوی بزرگوار را در زندگی خود به کار بسته و در مسیر تربیت فرزندانی مؤمن، متعهد و اثرگذار گام برداشته‌اند

وی با اشاره به جایگاه خانواده در سیره حضرت زهرا(س) بیان کرد: مسئولیت‌پذیری، توجه به همسر، تربیت فرزندان و مشارکت در امور خانواده از جمله آموزه‌هایی است که می‌توان از زندگی ایشان آموخت، توجه به این ارزش‌ها می‌تواند در تحکیم بنیان خانواده و تقویت مسئولیت‌پذیری نسل جوان مؤثر باشد.

حجت الاسلام کاظمی با اشاره به ابعاد اجتماعی و تاریخی شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: شخصیت ایشان را نمی‌توان تنها در نقش خانوادگی خلاصه کرد زیرا دفاع از ولایت، روشنگری درباره وقایع پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و ایستادگی در دفاع از حقیقت، بخش مهمی از نقش تاریخی ایشان را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: وصیت حضرت زهرا(س) درباره تشییع و دفن شبانه و مخفی ماندن محل مزار ایشان، در سنت تاریخی شیعه به‌عنوان نشانه‌ای از اعتراض و نارضایتی آن حضرت از وقایع پس از رحلت پیامبر(ص) تفسیر شده است و این موضع تاریخی، اهمیت دفاع از حق، بصیرت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در سیره فاطمی برجسته می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات تصریح کرد: سیره حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که دینداری تنها به عبادت‌های فردی محدود نیست، بلکه دفاع از حق، توجه به محرومان، ایثار، مسئولیت اجتماعی و ایستادگی در برابر انحراف نیز از مؤلفه‌های مهم آن به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: بازخوانی شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) در ایام شهادت ایشان باید فراتر از بیان فضائل و برگزاری مراسم سوگواری باشد و به شناخت عملی سیره فاطمی در زندگی روزمره، تحکیم خانواده، تقویت جایگاه زنان، ترویج اخلاق و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی منجر شود زیرا جامعه امروز برای تربیت نسلی آگاه و اخلاق‌مدار، بیش از هر چیز به الگوهایی نیاز دارد که میان ایمان، اخلاق و عمل پیوند برقرار کنند.

بازخوانی سیره حضرت زهرا(س) یکی از نیازهای کنونی جامعه است

کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان انسانی کامل، الگویی برجسته برای بشریت است و سیره۸ زندگی ایشان، فراتر از محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی، می‌تواند در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی راهگشای انسان امروز باشد.

حجت الاسلام علی سعیدی افزود: هنگامی که امام زمان(عج) با مأموریت تحقق آرمان پیامبران و هدایت بشریت، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگوی خود معرفی می‌کنند، اهمیت و گستردگی شخصیت ایشان آشکار می‌شود بنابراین نمی‌توان سیره این بانوی بزرگ را صرفاً به نقش‌های خانوادگی یا شرایط تاریخی دوران زندگی ایشان محدود کرد.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه بازخوانی سیره حضرت زهرا(س) یکی از نیازهای جامعه امروز است، تصریح کرد: زندگی کوتاه اما پربار ایشان، درس‌های ارزشمندی درباره حقیقت انسانیت، مسئولیت‌پذیری و مسیر حرکت انسان به سوی کمال دارد و شناخت این سیره باید فراتر از بیان ویژگی‌های فردی و اخلاقی آن حضرت دنبال شود.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی گفت: حضرت زهرا(س) در شرایطی که نگرش‌های رایج جامعه آن روز، نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های اجتماعی را محدود می‌کرد، با موضع‌گیری خود نشان دادند که دفاع از حق و مقابله با ظلم، مسئولیتی انسانی است و به جنسیت یا موقعیت اجتماعی افراد محدود نمی‌شود.

وی افزود: هنگامی که حضرت فاطمه زهرا(س) ضرورت دفاع از ولی جامعه و حمایت از افراد مورد ظلم را احساس کردند، در این مسیر وارد عمل شدند و نشان دادند که انسان در برابر حق و حقیقت مسئولیت دارد، این رویکرد، الگویی ماندگار برای جوامعی است که با ظلم، زورگویی و بی‌عدالتی مواجه هستند.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر ظرفیت سیره فاطمی برای تقویت وحدت در جامعه اسلامی تصریح کرد: حرکت در مسیر خداوند، حمایت از ولی خدا و دفاع از حق، از مهم‌ترین پیام‌هایی است که حضرت زهرا(س) برای جامعه اسلامی به یادگار گذاشته‌اند.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: جامعه اسلامی برای مقابله با تفرقه و دستیابی به اهداف الهی، نیازمند شناخت این الگو و به‌کارگیری آموزه‌های آن در زندگی اجتماعی است، مقاومت در برابر ظلم و دفاع از حقیقت و ولایت، از جمله محورهایی است که می‌تواند در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وصیت‌های حضرت زهرا(س) و مخفی ماندن محل دفن ایشان بیان کرد: برای شناخت ابعاد شخصیتی آن حضرت، باید تاریخ زندگی و مواضع ایشان را با دقت بیشتری بررسی کرد زیرا سیره فاطمی تنها به حجاب، خانه‌داری و گذشت محدود نیست، بلکه ابعاد مهمی از مسئولیت اجتماعی، هدایتگری و دفاع از حق را نیز در بر می‌گیرد.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به مفهوم کوثر و جایگاه ماندگار حضرت زهرا(س) در تاریخ اسلام گفت: شخصیت ایشان به چراغ هدایت برای بشریت تبدیل شده است و راهی روشن در زمینه توحید، یکتاپرستی، حمایت از حق و دفاع از ولایت پیش روی انسان‌ها قرار داده است، راهی که شناخت و پیروی از آن می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی نسل امروز و آینده بسیار اثرگذار باشد.