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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۰

افت دما به زیر ۵ درجه در خراسان جنوبی؛پیش‌بینی یخبندان در سربیشه

افت دما به زیر ۵ درجه در خراسان جنوبی؛پیش‌بینی یخبندان در سربیشه

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از پیش‌بینی دمای کمتر از پنج درجه در مناطق سردسیر استان و وقوع یخبندان در سربیشه تا صبح دوشنبه خبر داد.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به الگوی نقشه‌های هواشناسی و تداوم حضور زبانه‌های سامانه پرفشار در نقشه‌های سطح زمین تا صبح دوشنبه، وقوع کمینه دمای کمتر از پنج درجه در مناطق سردسیر استان از جمله بیرجند، قاین و اسدیه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در این مدت احتمال وقوع یخبندان در سربیشه وجود دارد و لازم است برای کاهش خسارت سرمازدگی به محصولات حساس، تمهیدات لازم در این مناطق انجام شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده بیان کرد: شرایط جوی استان طی پنج روز آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6988706

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