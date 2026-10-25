سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به الگوی نقشه‌های هواشناسی و تداوم حضور زبانه‌های سامانه پرفشار در نقشه‌های سطح زمین تا صبح دوشنبه، وقوع کمینه دمای کمتر از پنج درجه در مناطق سردسیر استان از جمله بیرجند، قاین و اسدیه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در این مدت احتمال وقوع یخبندان در سربیشه وجود دارد و لازم است برای کاهش خسارت سرمازدگی به محصولات حساس، تمهیدات لازم در این مناطق انجام شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده بیان کرد: شرایط جوی استان طی پنج روز آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.