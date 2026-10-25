زهرا کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکم تا هفتم آبان‌ماه به‌عنوان هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: مسمومیت‌ها در مواردی که شدید باشند، حتی منجر به مرگ افراد هم می‌شوند و از ۲۱ سال پیش، در هفته اول آبان‌ماه برنامه‌هایی به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها در کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شعار امسال هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با عنوان «شناخت خطرات تا اقدام به‌موقع» افزود: مسمومیت با مواد مخدر و متادون، بیشترین نوع مسمومیت در خراسان جنوبی است.

به گفته کیانی، از آنجایی که کودکان سهوی یا عمدی ممکن است از داروها استفاده کنند، نباید داروها در دسترس آن‌ها قرار داشته باشند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه مسمومیت با مونوکسید کربن که بی‌رنگ و بو است، یکی دیگر از انواع مسمومیت‌ها است، یادآور شد: مسمومیت با سموم دفع آفات و مواد شیمیایی از دیگر انواع مسمومیت‌ها است و کمترین مسمومیت هم مسمومیت با مواد غذایی است. همچنین به دلیل آشنایی نداشتن مردم با قارچ‌ها و گیاهان سمی، استفاده از آن‌ها منجر به مسمومیت می‌شود.

کیانی با بیان اینکه گزش جانوران سمی هم می‌تواند منجر به مسمومیت شود، اظهار کرد: سوءمصرف مواد مخدر و الکل هم موجب مسمومیت می‌شود که در مواردی سبب مرگ افراد مصرف‌کننده شده‌اند.

وی تأکید کرد: در صورتی که فردی دچار مسمومیت شد، در اولین لحظات آگاهی از این موضوع باید با اورژانس یا با مرکز دارو و سموم این معاونت با شماره ۱۹۰، داخلی ۳ و ۲۲، تماس گرفته شود.

به گفته وی، ۹۰ درصد مسمومیت‌ها در منازل، در مورد کودکان و بزرگسالان است که سهوی از دارو استفاده می‌کنند؛ لذا باید مواد شیمیایی و دارو دور از دسترس آن‌ها نگهداری شود.

وی با اشاره به اینکه گیاهان وحشی هم می‌توانند موجب مسمومیت افراد جامعه شوند، یادآور شد: در ۲۱ سال گذشته، در هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها برنامه‌ها و اقدامات خوبی در این خصوص اجرا و اطلاع‌رسانی مناسبی هم انجام شده است.