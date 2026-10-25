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۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۶

حضور ترامپ در مرکز اخذ رأی پالم‌بیچ؛ به فساد دموکرات‌ها توجه کنید!

حضور ترامپ در مرکز اخذ رأی پالم‌بیچ؛ به فساد دموکرات‌ها توجه کنید!

رئیس جمهور آمریکا با شرکت در روند اخذ رأی زودهنگام انتخابات میان دوره ای این کشور علیه دموکرات ها اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با حضور در یکی از مراکز اخذ رأی در ایالت فلوریدا رأی زودهنگام خود را در انتخابات میان دوره ای این کشور به صندوق انداخت.

وی بعد از انداختن رأی خود در پاسخ به خبرنگاران مدعی شد که مسئله فساد موضوع اصلی مورد توجه رأی دهندگان است و این پدیده در مناطق و شهرهای تحت کنترل دموکرات ها گسترش پیدا کرده است.

ترامپ از داخل مرکز اخذ رأی در وست پالم بیچ نزدیک محل اقامتش در مارالاگو گفت: شما باید به فساد واقعی توجه کنید فساد دموکرات ها!

وی همچنین مدعی وجود کارت های رأی گیری بدون مجوز در لس آنجلس که اکثریت آن را دموکرات ها تشکیل می دهند شد.

در حالی که تنها ۱۰ روز تا انتخابات میان دوره ای آمریکا باقی مانده است دونالد ترامپ با کاهش محبوبیت در نظرسنجی ها روبرو است. این نظرسنجی ها نشان می دهند که احتمال دارد او کنترل مجلس نمایندگان و حتی شاید سنا را از دست بدهد.

در صورت از دست دادن اکثریت در کنگره، رئیس جمهور ۸۰ ساله آمریکا برای پیشبرد برنامه های قانون گذاری خود در دو سال پایانی دوره ریاست جمهوری اش، با محدودیت های زیادی روبرو خواهد شد و فضای مانور چندانی نخواهد داشت.

او همچنین ممکن است با تحقیقات متعدد کمیته های کنگره از سوی دموکرات ها مواجه شود. دموکرات ها اعلام کرده اند که قصد دارند معاملات تجاری رئیس جمهور و نزدیکانش را از طریق شرکت هلدینگ خانوادگی او، از زمان بازگشتش به کاخ سفید به دقت بررسی کنند.

کد مطلب 6988715

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