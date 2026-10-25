به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان از ۷ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان پیگیری می‌شود و محمد نخودی، نماینده ایران در وزن ۷۹ کیلوگرم، امیدوار است پس از چند دوره حضور روی سکوی جهانی، این بار مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

نخودی که تاکنون پنج مدال جهانی در کارنامه دارد، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به مدال نقره جهان رسید و در سه دوره اخیر این مسابقات نیز سه مدال برنز متوالی کسب کرد. این کشتی‌گیر ایرانی سال گذشته پس از جراحی زانو و دوری از رقابت‌های بین‌المللی، در مسابقات جهانی حضور یافت و با وجود تأثیر مصدومیت بر عملکردش، به مدال برنز رسید.

نماینده ایران در سال جاری شرایط بهتری داشته و با حضور فعال‌تر در رقابت‌های بین‌المللی، ۱۲ پیروزی متوالی به دست آورده است. عملکرد نخودی در دو وزن ۷۹ و ۸۶ کیلوگرم نیز نشان داده که او همچنان از توانایی رقابت با مدعیان سطح اول کشتی جهان برخوردار است. نخودی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در وزن ۸۶ کیلوگرم برای نخستین بار به میدان رفت و به مدال خوش رنگ طلای آن مسابقات رسید. او در لیست نفرات اعزامی به مسابقات جهانی هم حضور دارد و در وزن ۷۹ کیلوگرم به میدان خواهد رفت.

سایت آمریکایی فلورسلینگ در پیش‌نمایش وزن ۷۹ کیلوگرم، نخودی را یکی از چهار مدعی اصلی قهرمانی معرفی کرده و در پیش‌بینی نهایی خود، مدال طلای این وزن را برای کشتی‌گیر ایرانی در نظر گرفته است. در این ارزیابی، از نخودی به‌عنوان کشتی‌گیری یاد شده که در صورت رسیدن به اوج آمادگی، از کامل‌ترین آزادکاران این وزن خواهد بود.

البته مسیر رسیدن به قهرمانی برای نماینده ایران آسان نیست. لوی هینز، نایب‌قهرمان جهان از آمریکا، اسماعیل خانیف از روسیه و مگومدخبیب کادیماگومدوف، دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس، از مهم‌ترین رقبای نخودی به شمار می‌روند. همچنین جبریل گادژیف از جمهوری آذربایجان و سولدخو اولونبایار از مغولستان نیز می‌توانند در رقابت برای کسب مدال نقش‌آفرین باشند.

با این شرایط، نخودی در آستانه رقابت‌های جهانی فرصت دارد تا پس از کسب سه مدال برنز متوالی، طلسم نرسیدن به سکوی نخست جهان را بشکند و نخستین طلای جهانی خود را به دست آورد.