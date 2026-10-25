  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۷

بازداشت صدها تن در اعتراضات سراسری ایتالیا

بازداشت صدها تن در اعتراضات سراسری ایتالیا

به دنبال برگزاری تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف ایتالیا دست کم ۳۷۰ تن بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری انسا ایتالیا، پلیس این کشور دست کم ۳۷۰ تن از شرکت کنندگان در اعتراضات روز گذشته در شهرهای مختلف ایتالیا را بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش، از این میان ۱۱۰ نفر زیر سن قانونی و ۶۹ نفر خارجی بوده اند.

اعتراضات مذکور در شهرهای رم، تورینو، میلان، فلورانس، پولونیا و دیگر مناطق ایتالیا برگزار شد. در برخی شهرها نیز گزارش شده که نیروهای پلیس با معترضان درگیر شده اند.

تظاهرات مردم ایتالیا علیه گرانی و افزایش تورم و هزینه های زندگی و همچنین سیاست های دولت برگزار شده است.

این اعتراضات طی یک هفته گذشته در سایه اعتراضات سراسری در کشورهای مختلف اروپا به ویژه فرانسه ادامه داشته است.

کد مطلب 6988722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها