بازداشت صدها تن در اعتراضات سراسری ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری انسا ایتالیا، پلیس این کشور دست کم ۳۷۰ تن از شرکت کنندگان در اعتراضات روز گذشته در شهرهای مختلف ایتالیا را بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش، از این میان ۱۱۰ نفر زیر سن قانونی و ۶۹ نفر خارجی بوده اند.

اعتراضات مذکور در شهرهای رم، تورینو، میلان، فلورانس، پولونیا و دیگر مناطق ایتالیا برگزار شد. در برخی شهرها نیز گزارش شده که نیروهای پلیس با معترضان درگیر شده اند.

تظاهرات مردم ایتالیا علیه گرانی و افزایش تورم و هزینه های زندگی و همچنین سیاست های دولت برگزار شده است.

این اعتراضات طی یک هفته گذشته در سایه اعتراضات سراسری در کشورهای مختلف اروپا به ویژه فرانسه ادامه داشته است.