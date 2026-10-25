حضور ۸ ماهه مردم استان ایلام در تجمعات نشان بصیرت است

حجت الاسلام محمود حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به محضر امام زمان (عج) و نائب برحقش، از حضور ارزشمند، به‌موقع و مکان‌شناس مردم عزیز استان در تجمعات متعددی که در طول تقریباً هشت ماه گذشته برگزار شده است، قدردانی کرد.

وی با اشاره به نامهربانی‌ها و کاستی‌های موجود اظهار کرد: مردم ما به رغم دیدن مشکلات و سختی‌ها، ارزشی که به خاطر آن قیام کرده‌اند را به خوبی یافته‌اند و در طول ۴۷ سال گذشته هیچ عاملی نتوانسته است آن هدف مقدس را از آنان بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر رفتارشناسی ملت ایران در برابر تهدیدات تصریح کرد: در طول قریب به هشت ماه گذشته شاهد بوده‌ایم که هرچه فشار و تهدید دشمن سنگین‌تر می‌شود، ملت عزیز ما با وحدت، یک‌رنگی، انسجام و دغدغه بیشتری در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند.

حاتمی خاطرنشان کرد: این حضور پرشور و شعارهای اثرگذار مردم باعث شده است که توطئه‌ها و خواسته‌های دشمنان به یأس و ناامیدی مبدل شود و این حرکت ارزشمند، جای شکر و قدردانی فراوان در پیشگاه خداوند متعال، امام زمان (عج) و شهدای عزیز را دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پایان با بیان اینکه به عنوان یک شهروند از این ملت شریف تقدیر می‌کند، گفت: این حضور دشمن‌شکن و همیشه در صحنه، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.