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۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۸

حضور ۸ ماهه مردم استان ایلام در تجمعات نشان بصیرت است

حضور ۸ ماهه مردم استان ایلام در تجمعات نشان بصیرت است

ایلام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایلام از حضور ارزشمند و زمان‌شناس مردم در تجمعات هشت ماه گذشته تقدیر کرد و آن را عامل تبدیل توطئه‌های دشمن به یأس دانست.

حجت الاسلام محمود حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به محضر امام زمان (عج) و نائب برحقش، از حضور ارزشمند، به‌موقع و مکان‌شناس مردم عزیز استان در تجمعات متعددی که در طول تقریباً هشت ماه گذشته برگزار شده است، قدردانی کرد.

وی با اشاره به نامهربانی‌ها و کاستی‌های موجود اظهار کرد: مردم ما به رغم دیدن مشکلات و سختی‌ها، ارزشی که به خاطر آن قیام کرده‌اند را به خوبی یافته‌اند و در طول ۴۷ سال گذشته هیچ عاملی نتوانسته است آن هدف مقدس را از آنان بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر رفتارشناسی ملت ایران در برابر تهدیدات تصریح کرد: در طول قریب به هشت ماه گذشته شاهد بوده‌ایم که هرچه فشار و تهدید دشمن سنگین‌تر می‌شود، ملت عزیز ما با وحدت، یک‌رنگی، انسجام و دغدغه بیشتری در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند.

حاتمی خاطرنشان کرد: این حضور پرشور و شعارهای اثرگذار مردم باعث شده است که توطئه‌ها و خواسته‌های دشمنان به یأس و ناامیدی مبدل شود و این حرکت ارزشمند، جای شکر و قدردانی فراوان در پیشگاه خداوند متعال، امام زمان (عج) و شهدای عزیز را دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پایان با بیان اینکه به عنوان یک شهروند از این ملت شریف تقدیر می‌کند، گفت: این حضور دشمن‌شکن و همیشه در صحنه، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6988723

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