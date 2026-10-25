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۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۱

برق برخی مناطق کرمانشاه ساعاتی از یکشنبه قطع می‌شود

برق برخی مناطق کرمانشاه ساعاتی از یکشنبه قطع می‌شود

کرمانشاه - شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از قطع موقت برق چند محدوده شهر در روز یکشنبه سوم آبان، به‌منظور تعمیر و بهسازی شبکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اعلام کرد: برق تعدادی از مناطق شهر کرمانشاه روز یکشنبه سوم آبان‌ماه، با هدف انجام عملیات تعمیراتی، بهسازی تأسیسات و افزایش پایداری شبکه برق به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، برق بخشی از فیدر تاکسیرانی در محدوده خیابان طالقانی الهیه از ساعت ۹ تا ۱۱ قطع می‌شود.

همچنین مشترکان محدوده فیدر سما از ساعت ۱۱ تا ۱۳ با خاموشی برنامه‌ریزی‌شده مواجه خواهند شد.

در محدوده فیدر فراهانی نیز قطع برق از ساعت ۵ تا ۷ صبح انجام می‌شود. این خاموشی محدوده چهارراه بسیج تا میدان آزادی، در لاین‌های شرقی و غربی را در بر می‌گیرد.

بر اساس این اطلاعیه، برق محدوده فیدر ملت نیز از ساعت ۹ تا ۱۱ قطع خواهد شد. این محدوده از ابتدای خیابان ویلا تا میدان گلایول را شامل می‌شود.

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه هدف از اجرای این عملیات را جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه برق عنوان کرده است.

کد مطلب 6988724

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