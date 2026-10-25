۲۰ هزار نفر در استان ایلام مشمول طرح سرشماری هستند

روح الله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در استان اظهار کرد: این سرشماری به دو روش اینترنتی و میدانی انجام می‌شود که در روش میدانی تنها ۲۰ هزار و ۴۵۰ خانوار مشمول سرشماری خواهند بود.

وی با اشاره به نحوه جمع‌آوری اطلاعات در بخش میدانی افزود: اطلاعات این خانوارها توسط ۴۳ مامور سرشماری جمع‌آوری می‌گردد تا داده‌های دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان استان به دست آید.

این مسئول با تشریح فرآیند سرشماری اینترنتی تصریح کرد: در این روش فقط برای خانوارهایی که مشمول هستند پیامک به موبایل آنان ارسال می‌شود و افراد پس از دریافت پیامک باید وارد درگاه دولت من و سامانه دولت من شوند و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام در پایان با هشدار نسبت به پیامک‌های جعلی خاطرنشان کرد: پیامکی که از سوی این سازمان برای سرشماری ارسال می‌شود فاقد لینک است؛ بنابراین از مردم انتظار داریم به پیامک‌هایی که دارای لینک هستند توجه نکنند تا گرفتار سوءاستفاده‌های احتمالی نشوند.