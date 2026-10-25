ایمن سازی محورهای ارتباطی کوچ عشایر ایلام برای فصل پاییز

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای صادرشده درباره شرایط جوی پیش‌رو اظهار کرد: با توجه به احتمال بارش‌های شدید و بروز مشکلاتی در مسیرهای ارتباطی، تمامی ماشین‌آلات، امکانات و نیروهای همکار ما در حالت آمادگی کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، امدادرسانی لازم به موقع انجام شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مدیریت کوچ برای هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌ها افزود: هدف ما این است که با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مشترک، عبور عشایر از مسیرهای صعب‌العبور با کمترین دشواری ممکن انجام گیرد و کوچ‌روان در طول مسیر با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند.

این مسئول با تاکید بر اقدامات حمایتی انجام‌شده تصریح کرد: تامین علوفه مورد نیاز دام‌ها در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با تدارک به‌موقع نهاده‌های دامی، از بروز خسارت به سرمایه دامی عشایر جلوگیری کنیم تا چرخه تولید در این بخش با وقفه روبه‌رو نگردد.

یاسمی با اشاره به وضعیت راه‌های عشایری خاطرنشان کرد: ترمیم و بازگشایی مسیرهای کوچ و راه‌های عشایری به صورت مستمر پیگیری می‌شود و همکاران ما با بهره‌گیری از تجهیزات سنگین، آماده هرگونه اقدام برای ایمن‌سازی این مسیرها هستند.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی عشایر به آب بهداشتی در طول مسیر تاکید کرد: تامین آب سیار برای عشایر در مسیر کوچ از جمله اقداماتی است که در دست اقدام قرار دارد تا دامداران در طول جابه‌جایی با کمبود آب مواجه نشوند و سلامت دام و معیشت خانوارهای عشایری تضمین شود.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام در پایان گفت: پشتیبانی از تولیدکنندگان عشایری به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد استان، در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، شاهد پایداری تولید و رونق معیشت این قشر زحمتکش در فصل سرد سال باشیم.