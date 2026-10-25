عباس برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان شهرستان لامرد در قالب کاروانی ۳۱۳ نفره و به نیابت از یاران غیبی حضرت ولی‌عصر (عج) عازم مشهد مقدس شدند.

وی افزود: این سفر معنوی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لامرد و آستان قدس رضوی برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لامرد با اشاره به جزئیات این سفر بیان کرد: اعزام زائران از دو مسیر بندرعباس و شیراز انجام می‌شود و برنامه‌های زیارتی و خدمات مورد نیاز آنان در طول چهار روز سفر پیش‌بینی شده است.

برزگر ادامه داد: خدمات اسکان و تأمین وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار و شام برای شرکت‌کنندگان در این سفر فراهم شده تا خانواده‌های شهدا و جانبازان با آسودگی خاطر از فرصت زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) بهره‌مند شوند.

تداوم برنامه‌های زیارتی خانواده‌های ایثارگران

وی با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: این برنامه در راستای پاسداشت فداکاری‌ها و ایثارگری‌های این خانواده‌ها برگزار شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لامرد همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام سایر خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان در قالب برنامه‌های مشابه خبر داد.