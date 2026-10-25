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۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۹

ورود سامانه بارشی موثر از روز پنجشنبه به استان ایلام

ورود سامانه بارشی موثر از روز پنجشنبه به استان ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از ورود سامانه بارشی موثر از روز پنجشنبه به استان ایلام خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های جوی اظهار کرد: امروز احتمال رشد ابرهای همرفتی و بارش‌های پراکنده در ارتفاعات وجود دارد؛ اما جو منطقه تا روز چهارشنبه تقریباً پایدار می‌ماند و بارش چشمگیری در این بازه زمانی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی با اشاره به نوسانات دمایی افزود: طی روزهای آینده تغییرات محسوسی در دما نخواهیم داشت و تنها شاهد نوسان دو درجه‌ای خواهیم بود؛ به گونه‌ای که مناطق شمالی دمایی نرمال تا دو درجه بالاتر و مناطق جنوبی حدود سه تا چهار درجه بیش از حد معمول را تجربه می‌کنند.

رستمی با اشاره به وضعیت جوی اواخر هفته تصریح کرد: از روز پنجشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود که تا اوایل هفته آینده فعال خواهد بود و بارش‌های موثر و مطلوبی را به همراه دارد تا بخشی از کمبود منابع آبی منطقه جبران شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته و تثبیت نقشه‌های جوی، هشدارهای لازم از سوی این اداره کل صادر می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی و شهروندان آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط بارشی را داشته باشند.

کد مطلب 6988734

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