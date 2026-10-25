ورود سامانه بارشی موثر از روز پنجشنبه به استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های جوی اظهار کرد: امروز احتمال رشد ابرهای همرفتی و بارش‌های پراکنده در ارتفاعات وجود دارد؛ اما جو منطقه تا روز چهارشنبه تقریباً پایدار می‌ماند و بارش چشمگیری در این بازه زمانی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی با اشاره به نوسانات دمایی افزود: طی روزهای آینده تغییرات محسوسی در دما نخواهیم داشت و تنها شاهد نوسان دو درجه‌ای خواهیم بود؛ به گونه‌ای که مناطق شمالی دمایی نرمال تا دو درجه بالاتر و مناطق جنوبی حدود سه تا چهار درجه بیش از حد معمول را تجربه می‌کنند.

رستمی با اشاره به وضعیت جوی اواخر هفته تصریح کرد: از روز پنجشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود که تا اوایل هفته آینده فعال خواهد بود و بارش‌های موثر و مطلوبی را به همراه دارد تا بخشی از کمبود منابع آبی منطقه جبران شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی هفته و تثبیت نقشه‌های جوی، هشدارهای لازم از سوی این اداره کل صادر می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی و شهروندان آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط بارشی را داشته باشند.