به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کرمی با اشاره به تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای بر اثر برخورد با خودرو در محور سعادت‌شهر ـ شیراز گفت: حضور خرس‌ها در مزارع و باغ‌های منطقه برای تغذیه، احتمال برخورد این گونه با ماشین‌آلات کشاورزی را افزایش می‌دهد.

وی با هشدار نسبت به خطر برخورد ماشین‌آلات کشاورزی با حیات‌وحش در فصل برداشت محصولات، از کشاورزان خواست هنگام مشاهده خرس قهوه‌ای در مزارع، فعالیت ماشین‌آلات را متوقف کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد افزود: کشاورزان و رانندگان کمباین و ادوات جمع‌آوری ذرت باید هنگام برداشت محصول دقت بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده خرس، ماشین‌آلات را به‌طور کامل متوقف کنند.

وی ادامه داد: افراد باید از نزدیک شدن به خرس خودداری کنند تا این حیوان بتواند بدون مزاحمت منطقه را ترک کند.

کرمی با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش خاطرنشان کرد: رعایت فاصله ایمن از جانوران وحشی و پرهیز از تعقیب یا تحریک آن‌ها، در کاهش خطرات و جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش مؤثر است.