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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۷

تعیین تکلیف فعالیت داروخانه‌ها پس از فوت موسس

تعیین تکلیف فعالیت داروخانه‌ها پس از فوت موسس

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از ابلاغ ضوابط توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور در داروخانه‌های تحت گذار پس از فوت مؤسس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی‌اصل گفت: بر اساس ضوابط مربوط، فعالیت داروخانه‌های مشمول این شرایط پس از پایان مهلت قانونی ۲۴ ماهه برای تعیین تکلیف فرآورده‌های موجود، فاقد وجاهت قانونی است؛ از این رو، توزیع دارو در این داروخانه‌ها باید متناسب با مهلت باقی‌ مانده مدیریت شود.

وی افزود: توزیع فرآورده‌ها در بازه‌های ۶ ماهه، منوط به بررسی موجودی، سوابق ثبت و استعلام وضعیت داروخانه در سامانه تی‌تک از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه است. همچنین شرکت‌های پخش باید سقف تأمین را بر اساس سوابق واقعی داروخانه و در چارچوب مهلت‌های مجاز تعیین کنند.

مدیرکل دارو تأکید کرد: در ۶ ماه پایانی مهلت قانونی، توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور به این داروخانه‌ها به‌طور کامل متوقف می‌شود.

کد مطلب 6988740
حبیب احسنی پور

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