قتل رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان در منزل شخصی؛ بازداشت سه مظنون

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، مقتول بر اثر اصابت گلوله به سر جان باخته و یک پوکه فشنگ نیز در محل حادثه کشف شده است.

«نیکولوف» دبیرکل موقت وزارت کشور، با اعلام خبر فوق به خبرگزاری بلغارستان(BTA) گفت: در همین خصوص سه نفر در ارتباط با این پرونده به عنوان مظنونان اصلی دستگیر شده‌اند. دو نفر از بازداشت‌شدگان دارای نام‌های ترکی و نفر سوم دارای کارت شناسایی بلغاری است. همچنین دو قبضه سلاح گرم کشف شده است؛ یکی از سلاح‌ها هنگام توقف خودرو به بیرون پرتاب شده و سلاح دیگر در کیف یکی از مظنونان پیدا شده است. به گفته مقام بلغاری، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یکی از این سلاح‌ها به‌صورت قانونی در اختیار مالک آن بوده است.

احتمال اختلاف مالی میان مقتول و مظنونان

دبیرکل موقت وزارت کشور بلغارستان با اشاره به شواهد جمع‌آوری‌شده گفت که در حال حاضر نمی‌توان این حادثه را یک قتل سفارشی طبقه‌بندی کرد. این افراد هنگام ورود و خروج، نه چهره‌های خود را پنهان کردند و نه خودرویی را که با آن به محل آمده بودند.

به گفته «نیکولوف» شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سه فرد بازداشت‌شده و مقتول یکدیگر را می‌شناختند. وی همچنین احتمال داد که این حادثه ناشی از اختلافات مالی حل‌نشده بوده باشد.

«نیکولای پلتکوف» رئیس پلیس صوفیه، نیز اعلام کرد که با توجه به حجم قابل‌توجه اقدامات تحقیقاتی باقی‌مانده، احتمالاً پرونده روز یکشنبه برای رسیدگی به دادستانی ارسال خواهد شد.

«بینف» تاکنون دوبار به ایران سفر کرده است.