شمارش معکوس برای حذف استقلال از لیگ برتر؛ فرصت آخر تاجرنیا برای نجات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال استقلال در حالی فصل جدید لیگ برتر والیبال را آغاز کرده که از همان ابتدای فصل با مشکلات مالی و پرداخت نشدن مطالبات روبه‌رو شد و این تیم را با خطر حذف زودهنگام از مسابقات روبه‌رو کرده است.

تیم والیبال استقلال قرار بود در هفته اول به مصاف تیم فولاد مبارکه سپاهان برود، اما به دلیل پرداخت نشدن بدهی‌ها و مشخص نشدن وضعیت تعهدات مالی، اجازه حضور در مسابقات را پیدا نکرد و با شکست فنی روبه‌رو شد. حالا شرایط برای آبی‌پوشان دشوارتر شده است چرا که امسال فدراسیون والیبال در موضوع تسویه حساب با بازیکنان و مربیان سخت‌گیری بیشتری کرده و تیم‌ها برای حضور در مسابقات باید وضعیت بدهی خود را مشخص کنند. در این میان قطعا استقلال باید هر چه سریعتر مشکلات مالی خود را برطرف کند تا غیبت در هفته نخست، به قیمت از دست رفتن کل فصل تمام نشود.

البته علاوه بر استقلال، تیم مس والیبال رفسنجان هم در هفته نخست لیگ برتر میزبان شهرداری ارومیه بود ولی به دلیل عمل نکردن به تعهدات مالی خود اجازه بازی دریافت نکرد و با باخت فنی روبرو شد. هر چند که سرمربی تیم مس رفسنجان اعلام امیدواری کرده که این بدهی‌ها پرداخت خواهد شد و تیم مس رفسنجان این هفته پس از برطرف کردن مشکلات و بدهی‌ها بازی خواهد کرد.

فرصت اندک استقلال برای ماندن در لیگ

طبق مقررات سازمان لیگ، اگر یک تیم در دو مسابقه با حکم کمیته انضباطی بازنده اعلام شود، از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد. به همین دلیل، استقلال که در هفته نخست نتوانست مقابل سپاهان به میدان برود، برای ادامه حضور در لیگ فرصت چندانی ندارد.

این تیم روز چهارشنبه باید برابر فولاد سیرجان ایرانیان قرار بگیرد و برای حضور در این مسابقه، لازم است هرچه سریع‌تر وضعیت بدهی‌های خود را تعیین‌تکلیف کند. تکرار چنین اتفاقی می‌تواند استقلال را با خطر حذف از لیگ برتر والیبال روبه‌رو کند.

مشکلات استقلال در شرایطی مطرح شده که این باشگاه با مدیریت علی تاجرنیا قصد داشت در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت گسترده‌تری داشته باشد. با این حال، اتفاقات روزهای اخیر نشان می‌دهد که حضور در یک رقابت حرفه‌ای، پیش از هر چیز به برنامه‌ریزی مالی و پایبندی به تعهدات نیاز دارد.

استقلال حتی در صورت پرداخت بدهی‌های فعلی نیز باید مراقب باشد تا در ادامه فصل با مشکل مشابهی مواجه نشود؛ چراکه تکرار غیبت غیرموجه و ثبت شکست فنی دوم، می‌تواند به حذف این تیم منجر شود. حالا باید دید مدیران باشگاه در فرصت باقی‌مانده می‌توانند مشکلات را حل کنند یا استقلال خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، از گردونه رقابت‌ها کنار خواهد رفت.

استقلال و مس رفسنجان تا چهارشنبه فرصت دارند

جبار قوچان‌نژاد، رئیس سازمان لیگ والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت استقلال و مس رفسنجان گفت: حدود یک ماه پیش به تیم‌ها اعلام کردیم که نباید بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده‌ای داشته باشند و چندین بار نیز از طریق تماس و نامه این موضوع را پیگیری کردیم. حتی هفته گذشته هم به باشگاه‌ها نامه فرستادیم، اما استقلال و مس رفسنجان اقدامی برای تعیین‌تکلیف بدهی‌های خود انجام ندادند.

وی گفت: این دو تیم تا پیش از مسابقات هفته دوم در روز چهارشنبه فرصت دارند وضعیت خود را مشخص کنند؛ در غیر این صورت، با توجه به مقررات، در صورت ثبت دومین باخت فنی از جدول مسابقات کنار گذاشته خواهند شد. بدهی این باشگاه‌ها چندین میلیارد تومان است و بخش قابل توجهی از آن به مطالبات بازیکنان و اعضای کادر فنی از فصل گذشته مربوط می‌شود. درباره سهم فدراسیون می‌توان انعطاف داشت، اما در مورد مطالبات بازیکنان و مربیان نباید مماشات کرد.