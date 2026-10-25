به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تاکنون ۷۴۶ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۳۵ کیلومتر خط انتقال فاضلاب در خراسان جنوبی اجرا شده است.

وی افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های فاضلاب استان، ۷۱۸ متر توسعه شبکه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش انشعابات فاضلاب بیان کرد: سه هزار و ۳۰۰ فقره انشعاب فاضلاب با مجموع سه هزار و ۸۸۶ واحد واگذار شده و سه هزار و ۴۷۲ فقره انشعاب نیز نصب شده است.

توکلی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۵۰۵ میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه شده است.

وی با بیان اینکه ۴۴ درصد جمعیت استان زیر پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند، گفت: توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع آب نقش مؤثری دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های توسعه فاضلاب می‌تواند زمینه بهبود خدمات زیربنایی و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی استان را فراهم کند.