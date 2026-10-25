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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۸

۷۸۱ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در خراسان جنوبی اجرا شد

۷۸۱ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در خراسان جنوبی اجرا شد

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۷۸۱ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب در استان اجرا شده و ۴۴ درصد جمعیت از خدمات فاضلاب برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تاکنون ۷۴۶ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۳۵ کیلومتر خط انتقال فاضلاب در خراسان جنوبی اجرا شده است.

وی افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های فاضلاب استان، ۷۱۸ متر توسعه شبکه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش انشعابات فاضلاب بیان کرد: سه هزار و ۳۰۰ فقره انشعاب فاضلاب با مجموع سه هزار و ۸۸۶ واحد واگذار شده و سه هزار و ۴۷۲ فقره انشعاب نیز نصب شده است.

توکلی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۵۰۵ میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه شده است.

وی با بیان اینکه ۴۴ درصد جمعیت استان زیر پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند، گفت: توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع آب نقش مؤثری دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های توسعه فاضلاب می‌تواند زمینه بهبود خدمات زیربنایی و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی استان را فراهم کند.

کد مطلب 6988750

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