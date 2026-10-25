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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۸

هشدار نارنجی هواشناسی در آذربایجان‌شرقی؛ احتمال وقوع سیلاب

هشدار نارنجی هواشناسی در آذربایجان‌شرقی؛ احتمال وقوع سیلاب

تبریز- رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی، از صدور هشدار نارنجی خبر داد و نسبت به احتمال سیلاب و آب‌گرفتگی معابر در مناطق شمالی استان هشدار داد.

محمد امیدفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۳۰ هواشناسی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: سامانه بارشی از اوایل وقت یکشنبه سوم آبان‌ماه در مناطق شمالی استان فعال شده و تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه رگبار نسبتاً شدید باران، وزش باد شدید، رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ از مخاطرات این سامانه است، افزود: فعالیت این سامانه می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب‌گرفتگی معابر شود.

احتمال اختلال در تردد جاده‌ای

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌شرقی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، اختلال در تردد ناوگان حمل‌ونقل، کاهش دید افقی و وقوع صاعقه را از دیگر مخاطرات احتمالی این سامانه عنوان کرد.

امیدفر با اشاره به احتمال وزش باد شدید و موقتی گفت: شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به محصولات کشاورزی از پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه خواهد بود.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات

وی از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی را به زمان دیگری موکول کنند.

امیدفر همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش نیروهای راهداری و پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها برای تسهیل عبور آب‌های سطحی تأکید کرد.

وی توصیه کرد شهروندان از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند و کشاورزان نیز برای کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات خود در نظر بگیرند.

کد مطلب 6988751

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