تظاهرات هزاران نفری علیه نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، هزاران تن از معترضان صهیونیست در تظاهرات تل آویو علیه کابینه نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی مشارکت کردند.

این تظاهرات از سوی خانواده های اسرای صهیونیست و کشته شدگان در جریان عملیات طوفان الاقصی برگزار شد و شرکت کنندگان خواهان بازخواست مسئولان رژیم به دلیل شکست در برابر این عملیات شدند.

در این تظاهرات سران جریان معارض از جمله گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو نیز شرکت کردند.

نظرسنجی برگزار شده در اراضی اشغالی در آستانه انتخابات حاکی از آن است که هیچ کدام از جریان های سیاسی حائز اکثریت کرسی ها در پارلمان نخواهند شد.