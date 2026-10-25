به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آکادمی اطلاعات ملی ترکیه در گزارشی با عنوان «آناتومی توسعه‌طلبی اسرائیل» به بررسی ریشه‌های تاریخی، ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی سیاست‌های تل‌آویو و پیامدهای آن برای امنیت منطقه‌ای و جهانی پرداخت.

بر اساس این گزارش، اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تداوم اشغال کرانه باختری و سیاست‌های این رژیم در لبنان و سوریه، به تشدید بی‌ثباتی در منطقه و فراتر از آن دامن می‌زند.

«طلحه کوسه» رئیس آکادمی اطلاعات ملی ترکیه در مقدمه این گزارش تأکید کرد که گسترش نفوذ تل آویو از سوریه و شرق مدیترانه تا دریای سرخ و شاخ آفریقا، امنیت منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده و چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل دو دولتی برای مسئله فلسطین را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، پیامدهای سیاست‌های تل‌آویو برای امنیت ترکیه و کشورهای همسایه بررسی شده است. نویسندگان گزارش معتقدند تقویت ظرفیت نهادهای دولتی، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و کاهش خلأهای امنیتی، از مؤلفه‌های اصلی افزایش تاب‌آوری منطقه در برابر مداخلات خارجی است.

آکادمی اطلاعات ملی ترکیه همچنین بر اهمیت تقویت پیوندهای اجتماعی میان جوامع ترک، کرد و عرب تأکید کرده و این همکاری را عاملی برای کاهش امکان بهره‌برداری بازیگران خارجی از شکاف‌های قومی و اجتماعی دانسته است.

این گزارش در مجموع، تقویت توانمندی کشورهای منطقه و افزایش هماهنگی میان آنها را از راهکارهای مقابله با پیامدهای بی‌ثبات‌کننده سیاست‌های رژیم صهیونیستی معرفی می‌کند.

روابط ترکیه و اسرائیل در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از آغاز جنگ غزه در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳)، با تنش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. اختلاف دو طرف درباره مسئله فلسطین، تحولات سوریه و رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای از عوامل اصلی این تنش‌ها به شمار می‌رود.