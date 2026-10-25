خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با نزدیک‌شدن به فصل پاییز و افزایش هشدارهای تخصصی هواشناسی مبنی بر احتمال ورود سامانه‌های بارشی قدرتمند و رگباری متأثر از پدیده اقلیمی «ال‌نینو»، زنگ خطر مدیریت آب‌های سطحی و ایمنی شریان‌های مواصلاتی در استان کوهستانی ایلام به صدا درآمده است.

ایلام به واسطه توپوگرافی خاص، قرارگیری در امتداد دامنه‌های زاگرس و همجواری با مرزهای غربی، همواره از نخستین درگاه‌های ورود توده‌های هوای مرطوب مدیترانه‌ای به شمار می‌رود؛ وضعیتی که در صورت فقدان تمهیدات پیشگیرانه، باران رحمت الهی را به سیلاب‌های مخرب شهری و رانش جاده‌ای بدل می‌سازد.

کالبدشکافی اقلیمی؛ ال‌نینو ایلام در چه وضعیتی دارد؟

مدیرکل هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین ماهیت علمی و ابعاد جغرافیایی این سامانه پرداخت و اظهار کرد: ال‌نینو پدیده‌ای اقلیمی و دوره‌ای است که معمولاً هر دو تا هفت سال یک‌بار با ماندگاری ۹ تا ۱۲ ماه در بخش‌های مرکزی و شرقی اقیانوس آرام استوایی شکل می‌گیرد. در این رخداد، افزایش غیرعادی دمای سطح آب دریا سبب برهم‌خوردن الگوهای گردش عمومی جو، جابجایی تراز رطوبت و در نهایت دگرگونی مسیر توده‌های هوا و بادها در سراسر جهان می‌شود که حاصل آن در پاره‌ای از مناطق سیلاب‌های سهمگین و در مناطقی دیگر خشکسالی است.

سیروس نادری افزود: اثرگذاری ال‌نینو در فلات ایران به‌صورت مستقیم نیست، بلکه از طریق جابجایی مدارهای جریانات جوی پرسرعت موسوم به «جت‌استریم‌ها»رخ می‌دهد. برآیند این وضعیت در حوزه زاگرس، معمولاً تقویت بارش‌ها در پاییز و زمستان و تا حدودی تعدیل سرمای شدید زمستانه است. البته سامانه اقلیمی کشور علاوه بر ال‌نینو، از نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و اقیانوس هند نیز سیگنال می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی ایلام در تشریح افق پیش‌بینی کوتاه‌مدت و فصلی تأکید کرد: پیش‌بینی‌های فصلی کنونی با ضریب صحت ۶۰ تا ۷۰ درصدی نشان می‌دهد که از نیمه دوم مهرماه تا نیمه آذرماه، بارش‌های تجمعی استان فراتر از الگوی نرمال خواهد بود. با توجه به هسته بارشی پاییزه در ایلام که عمدتاً به‌صورت رگبارهای شدید، ناگهانی و همراه با رعدوبرق است، روان‌آب‌های سنگینی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه‌های پایش سریع و هشدارهای چندگانه هواشناسی استان به‌طور روزانه و مستمر داده‌ها را در اختیار مدیریت بحران و افکار عمومی قرار می‌دهند.

نبض شکننده زیرساخت‌ها؛ کمبود اعتباری سیل‌بندهای روباز

سیل بند های روباز چالش کهنه و نگران‌کننده زیرساخت‌های هدایت سیلاب در هسته شهری ایلام است.

طبق داده‌های آماری اعلام‌شده، شهر ایلام دارای ۴۵ کیلومتر مسیل و سیل‌بند اصلی است که از این میزان، ۲۲ کیلومتر سرپوشیده و ۲۳ کیلومتر همچنان به‌صورت کانال روباز و مستعد حادثه باقی مانده است؛ سازه‌هایی که از مناطقی چون مهرآباد آغاز شده و به روستای چاله‌سرا و دره‌های اطراف منتهی می‌شوند.

نکته تکان‌دهنده در این میان، انفعال دستگاه‌های ملی در تخصیص اعتبارات لازم است. بر اساس مستندات موجود، در سال ۱۴۰۲ تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت کشور، شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای جهت اختصاص اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی برای سرپوشیده‌سازی و ساماندهی دیواره‌های حفاظتی این مسیل‌ها (به‌ویژه در مجاورت بیمارستان زاگرس و پل شهید رضایی‌نژاد) به امضا رسیده بود؛ پروژه‌ای که به مرحله اجرا نرسید و امروز بر اثر تورم حوزه عمرانی، حجم اعتبار مورد نیاز آن به ۴ هزار میلیارد تومان جهش یافته است.

این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از سیل‌بندهای سرپوشیده سنوات گذشته نیز امروزه به بستر معابر شهری بدل گشته‌اند و به علت سازه‌های ناامن و ناتوانی در لایروبی مداوم، تهدیدی مضاعف محسوب می‌شوند.

اقدامات پیشگیرانه میدانی برای جلوگیری از تکرار حوادث خسارت‌بار

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دغدغه‌های مربوط به ایمن‌سازی شهری اظهار داشت: با اتکا به پیش‌آگاهی‌های اداره‌کل هواشناسی، ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با محوریت دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها تشکیل شده است. تمرکز نخست ما بر اقدامات پیشگیرانه میدانی جهت جلوگیری از تکرار حوادث خسارت‌بار سالیان گذشته قرار گرفته است.

رضا دارابی پیرامون معضل گلوگاه‌های شهری ایلام تصریح کرد: برای نخستین‌بار از ظرفیت مهندسان مشاور زبده استفاده شد و بیش از ۹۰ درصد مسیل‌های شهری به‌ویژه در نقاط پرخطری نظیر محور ارغوان و کمربندی شمالی آسیب‌شناسی و نقشه‌برداری شدند.

وی عنوان کرد:پیرو مصوبات اخیر، شهر ایلام به پنج منطقه عملیاتی تقسیم شده و بانک ماشین‌آلات راهداری و شهرداری‌ها موظف به پاکسازی کامل شده‌اند. اگرچه پوشاندن سیل‌بندها به دلایل فنی و قانونی با محدودیت روبروست، اما لایروبی گسترده نقاط انباشت نخاله و پسماند با جدیت پیگیری می‌شود تا حجم ورودی سیل به کالبد شهری مهار شود.

تدوین سند بحران در استان ایلام

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین اسناد بالادستی گفت: ما سند استانی کاهش خطر و سند آمادگی و پاسخ به بحران را همگام با اسناد ملی تدوین و به فرمانداران و دستگاه‌های عضو ابلاغ کرده‌ایم.

علی محمد پاکدل نژاد اظهار کرد:در این چارچوب، نهضت لایروبی در تمام شهرستان‌ها آغاز شده است و جلسات منظم با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی استان دنبال می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به دغدغه پس‌زدگی شبکه فاضلاب در زمان بارش‌ها گفت: نقاط ضعف تلاقی روان‌آب‌ها با شبکه جمع‌آوری فاضلاب از طریق شرکت آب و فاضلاب استان شناسایی شده تا از ورود پساب به منازل و شریان‌های عمومی جلوگیری شود.

مرزداران مهران و دهلران زیر ذره‌بین پایش میدانی

شهرستان‌های جنوبی و مرزی استان ایلام به‌واسطه بافت دشت‌گونه و حوزه‌های آبریز وسیع بالادست، آسیب‌پذیری مضاعفی دارند.

فرماندار دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تمهیدات این شهرستان اظهار داشت: دهلران همواره با خطر سیلاب‌های ناگهانی و طغیان رودخانه‌ها مواجه بوده است.

مراد یگانه عنوان کرد:امسال دهانه پل‌ها، آبروها و کانال‌های هدایت آب با نظارت مستمر میدانی بازگشایی شده‌اند؛ با این حال، در حوزه «برتش» سازه‌ها و بندهای انحرافی از سال‌های گذشته دچار آسیب هستند که نیازمند توجه فوری و تخصیص امکانات ویژه از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری برای تثبیت و ترمیم سازه‌های سنگی-ملاتی است.

تمهیدات راهداری برای پیشگیری از وقوع سیلاب

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این اقدامات بیان کرد: محورهای کوهستانی استان از جمله ایلام به مهران، مسیر آبدانان، زرین‌آباد و گوراب از مقاطع مستعد رانش و ریزش سنگ به شمار می‌روند. اکیپ‌های راهداری با اجرای عملیات ترانشه‌برداری، سبک‌سازی دامنه‌های ناپایدار و لق‌گیری از ماه‌ها پیش پای کار بوده‌اند.

حیدر دشتی پور به تجربه تلخ آب‌گرفتگی سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در محدوده کنجان‌چم در محور ایلام - مهران که در گذشته پل باکسی آن جوابگوی سیلاب نبود و انسداد تردد زوار را به همراه داشت، با استقرار ماشین‌آلات سنگین نظیر بولدوزر، لایروبی گسترده بستر رودخانه و ایمن‌سازی دالان‌های عبور آب به پایان رسیده است. راهدارخانه‌ها در آماده‌باش کامل هستند تا شبکه راه‌ها مسدود نشود.

همان‌گونه که مسئولان مدیریت بحران و کارشناسان تأکید کردند، مقابله با سناریوهای نامتعارف ال‌نینو تنها در حیطه ماشین‌آلات دولتی خلاصه نمی‌شود؛ خودداری شهروندان از دپوی مصالح ساختمانی در معابر، تخلیه جداول از پسماندهای پلاستیکی، پرهیز از اتراق در بستر رودخانه‌های فصلی و جدی‌گرفتن هشدارهای سطح نارنجی و قرمز هواشناسی، چهارضلعی پدافند غیرعامل را برای گذر ایمن از پاییز پرمخاطره زاگرس تکمیل خواهد کرد.

ایلام اکنون در آزمون زمان قرار دارد؛ آزمونی که میزان کارآمدی طرح‌های پیشگیرانه را در نخستین بارش‌های رگباری مهر و آبان به قضاوت خواهد گذاشت.