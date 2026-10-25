اطلاعات محرمانه بیماران نباید به هوش مصنوعی داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تمبر یابود هوش مصنوعی در سلامت، روز یکشنبه سوم آبان ۱۴۰۵، در سالن همایش‌های بیمارستان سینا برگزار شد.

شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در این مراسم با تأکید بر اهمیت استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در پژوهش های علوم پزشکی، گفت: خدمات پزشکی بسیار متنوع است و ما باید در استفاده از این فناوری، حتما مراقبت های لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی بر توسعه داروهای جدید، افزود: این فناوری می‌تواند در طراحی و توسعه داروهای جدید نقش مؤثری داشته باشد و به کاهش برخی از هزینه‌های سنگین شرکت‌های داروسازی در مسیر معرفی داروهای جدید کمک کند.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پزشکی نیز زمینه‌های متنوعی دارد که از جمله آنها می‌توان به رادیولوژی، پاتولوژی و درماتولوژی اشاره کرد. همچنین، مدل‌سازی و پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها، تحلیل داده‌های سلامت عمومی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت از دیگر حوزه‌هایی هستند که این فناوری می‌تواند در آنها به کار گرفته شود.

آخوندزاده اظهار داشت: نباید اطلاعات محرمانه بیماران را در اختیار هوش مصنوعی قرار دارد، اما متأسفانه این کار انجام می شود.

وی افزود: هوش مصنوعی یک همکار پژوهشی توانمند است، اما مسئولیت علمی، اخلاقی و حقوقی پژوهش های انجام شده همواره بر عهده فرد پژوهشگر است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: امیدوارم همان‌طور که بیمارستان سینا به‌ عنوان قدیمی‌ترین بیمارستان ایران جایگاه مهمی در تاریخ پزشکی نوین کشور دارد، در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و به‌کارگیری این فناوری در ارائه خدمات بیمارستانی نیز پیشگام باشد.

محمدتقی طالبیان، رئیس بیمارستان سینا گفت: بیمارستان سینا به عنوان قدیمی ترین بیمارستان کشور با ۱۵۶ سال قدمت، شناخته می‌شود.

وی افزود: اولین بخش اورژانس دولتی در بیمارستان سینا بوده است. همچنین اولین پیوند کلیه در مرگ مغزی در این بیمارستان انجام شده است.

رئیس بیمارستان سینا، با اشاره به ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از سوی رئیس‌جمهور، گفت: بر اساس این قانون، دستگاه‌های مختلف موظفند در چارچوب تعیین‌ شده حرکت کنند و از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای دستیابی به اهداف خود بهره بگیرند. در همین راستا، با حمایت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران، از ظرفیت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیشبرد این برنامه استفاده کردیم.

طالبیان ادامه داد: یکی از محورهای مورد توجه، بررسی وضعیت هوش مصنوعی در حوزه سلامت، ارزیابی جایگاه کنونی کشور و ترسیم مسیر آینده این فناوری است که جزئیات تخصصی آن از سوی دیگر سخنرانان تشریح خواهد شد.

وی، مهم ترین هدف بلندمدت این رویداد را تبدیل آن به برنامه‌ای ملی و سالانه دانست و گفت: امیدواریم این رویداد به یک برنامه ملی و سالانه تبدیل شود تا بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بتوانند مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

رئیس بیمارستان سینا با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای جمع‌آوری و اولویت‌بندی مسائل نظام سلامت، افزود: پیشنهاد ما این است که دبیرخانه‌ای برای این منظور تشکیل شود تا مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها در آن گردآوری و بر اساس اولویت‌ها طبقه‌بندی شوند. پس از شناسایی و اولویت‌بندی مسائل، می‌توان از ظرفیت پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای یافتن راهکارهای مناسب و رفع مشکلات استفاده کرد.