قطع اینترنت ماهواره ای اوکراین به دلیل نقض قوانین شرکتی استارلینک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این محدودیت عملیات های نظامی را مختل کرده و به افزایش تنش با آمریکا منجر شده بود.

اما چند ساعت بعد ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس و اپراتور استارلینک ارتش اوکراین به نقض قوانین شرکتش متهم کرد. نه ماسک و نه دولت آمریکا که اپراتور استارشیلد با استفاده از فناوری استارلینک است، مسئولیت اعمال محدودیت ها را نپذیرفته اند.

ماسک در پلتفرم ایکس نوشت: ارتش اوکراین قوانین استفاده از استارلینک را نقض کرده و از آن برای حملات پهپادی تهاجمی جهت کشتن مردم استفاده کرده است. این شکاف هفته گذشته برطرف شد. سرگئی بسکرستنوف مشاور رئیس جمهور اوکراین در اپ تلگرام گفت این کشور از لحاظ فیزیکی نمی تواند برای حملات پهپادی دور و میان برد استفاده کند.

وزارت دفاع اوکراین هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

اختلالات استارشیلد زمانی رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از قراردادی با روسیه برای خرید گازوئیل خبر داد و از سوی دیگر به اوکراین برای توقف حملات به پالایشگاه های نفت فشار آورد.

مقامات اوکراینی اعلام کرده اند محدودیت ها که سرعت عملیاتی استارشیلد را به ۱۶۰ کیلومتر برساعت کاهش داد و توانایی ارتش برای رهگیری حملات پهپادی روسیه را محدود کرد و از سوی دیگر به لغو برخی عملیات های نظامی منجر شد.

ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبل از انتشار بیانیه ایلان ماسک در تلگرام نوشت: نکته مهم امروز آن است که استارلینک و استارشیلد عمیات هایشان را با سرعت پیش از محدودیت ها از سر گرفته اند. اکنون ما به این سرعت نیاز داریم.