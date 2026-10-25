  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۴

مقام روس: سیاست اروپا در منطقه بالتیک خطرناک و خودویرانگر است

مقام روس: سیاست اروپا در منطقه بالتیک خطرناک و خودویرانگر است

معاون وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد از سیاست کشورهای اروپایی در منطقه دریای بالتیک، این رویکرد را خطرناک و خودویرانگر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد کشورهای اروپایی به‌ویژه در منطقه دریای بالتیک سیاستی خودویرانگر در پیش گرفته‌اند.

وی گفت: «امیدواریم که اوضاع بهتر شود، اما آنها فعلاً سیاستی خودویرانگر در پیش گرفته‌اند.»

این مقام روس افزود: منطقه بالتیک به دلایل مختلف، از نظر نظامی همواره یکی از آرام‌ترین مناطق بوده است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه، نبود اختلافات سرزمینی و مناقشات حل نشده را از دلایل اصلی ثبات منطقه دانست و گفت: جغرافیای پیچیده این محدوده، از جمله وجود منطقه برون‌بومی کالینینگراد و کشورهای کوچک حوزه بالتیک در مجاورت خاک روسیه، از منظر نظامی آسیب‌پذیری‌هایی ایجاد می‌کند.

منطقه دریای بالتیک در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های رقابت امنیتی روسیه و کشورهای عضو ناتو تبدیل شده است. پیوستن فنلاند در سال ۲۰۲۳ و سوئد در سال ۲۰۲۴ به ناتو، آرایش امنیتی این منطقه را تغییر داد. مقام‌های روسیه بارها درباره افزایش فعالیت‌های نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای این کشور و پیامدهای آن برای امنیت منطقه، از جمله وضعیت کالینینگراد، ابراز نگرانی کرده‌اند.

کد مطلب 6988782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها