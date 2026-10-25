خبرگزاری مهر، گروه استان ها: نماز، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های بندگی و راهی برای رسیدن به آرامش روح و تقویت پیوند انسان با خداوند است. عبادتی که جایگاه والای آن در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. خداوند متعال در آیه ۴۵ سوره عنکبوت می‌فرماید: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ»؛ به این معنا که نماز انسان را از زشتی‌ها و کارهای ناپسند بازمی‌دارد.

در این میان، مساجد و نمازخانه‌ها، به‌ویژه در مسیرهای بین‌راهی، نقش مهمی در فراهم‌کردن زمینه اقامه نماز برای مسافران و رانندگان دارند؛ فضاهایی که علاوه بر فراهم‌کردن امکان انجام این فریضه الهی، می‌توانند فرصتی برای استراحت کوتاه، بازیابی آرامش و ادامه مسیر با آمادگی بیشتر باشند. ازاین‌رو، توجه به وضعیت بهداشتی، امکانات و کیفیت خدمات این مراکز، در کنار فرهنگ‌سازی برای حفظ نظافت و نگهداری از امکانات عمومی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در خراسان جنوبی نیز با توجه به گستردگی استان، طولانی‌بودن مسیرهای ارتباطی و کویری‌بودن بخش قابل توجهی از جاده‌ها، به‌ویژه محورهای منتهی به طبس، توجه به وضعیت مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه دسترسی به این امکانات می‌تواند زمینه اقامه نماز و بهره‌مندی مسافران و رانندگان از خدمات رفاهی مناسب را فراهم کند.

از این‌رو، در گفتگو با حجت‌الاسلام حسین کمیلی، رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی، آخرین وضعیت نمازخانه‌های بین‌راهی استان، اقدامات انجام‌شده برای بهبود امکانات و نظارت بر این مراکز و همچنین چالش‌ها و کمبودهای موجود را بررسی می‌کنیم.

ضرورت تقویت نظارت مردمی بر نمازخانه‌های بین‌راهی خراسان جنوبی

حجت‌الاسلام کمیلی، رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمازخانه‌های بین‌راهی در سه بخش مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، نمازخانه‌های وابسته به جایگاه‌های سوخت و مساجد بین‌راهی فعالیت می‌کنند که هرکدام تحت مدیریت دستگاه‌های مرتبط قرار دارند.

وی افزود: مدیریت مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی بر عهده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است، نمازخانه‌های جایگاه‌های سوخت تحت مدیریت شرکت نفت قرار دارند و مساجد بین‌راهی نیز در حوزه امور مساجد و اوقاف هستند.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با قدردانی از اقدامات آستان قدس رضوی در ایجاد مجتمع‌های بین‌راهی بیان کرد: در حال حاضر ۹ نمازخانه وابسته به آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی وجود دارد که در مسیرهای مختلف استان به زائران و مسافران خدمات ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به احداث مجتمع بین‌راهی در دیگ‌رستم توسط آستان قدس، گفت: این منطقه به دلیل حجم بالای توقف مسافران و کمبود امکانات، به چنین مجموعه‌ای نیاز داشت و با راه‌اندازی آن، بخشی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

بازدیدهای نظارتی از نمازخانه‌های بین‌راهی

کمیلی با اشاره به فعالیت گروه‌های ارزیابی و نظارت بر مجتمع‌های بین‌راهی عنوان کرد: این گروه‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وضعیت مجتمع‌ها، رستوران‌ها، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی را بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: معمولاً در طول سال، ماهانه دو بازدید از این مراکز انجام می‌شود؛ اما در دوره‌های اوج سفر، مانند اسفندماه، بازدیدها به‌صورت روزانه صورت می‌گیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه نظارت دستگاه‌ها به‌تنهایی کافی نیست، گفت: مردم نیز باید در این زمینه مشارکت داشته باشند و در صورت مشاهده مشکلات بهداشتی یا کمبود امکانات در نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ گزارش کنند.

وی با اشاره به قابلیت‌های نرم‌افزار «نماز من» افزود: مردم می‌توانند از طریق این نرم‌افزار، نقاط قوت و ضعف نمازخانه‌های بین‌راهی و همچنین وضعیت اقامه نماز در ادارات را گزارش دهند.

کمیلی توضیح داد: گزارش‌های مردمی در سامانه ثبت و از سوی همکاران ستاد اقامه نماز در استان و کشور بررسی می‌شود و نتیجه پیگیری نیز به اطلاع گزارش‌دهنده می‌رسد.

ضرورت فرهنگ‌سازی برای حفظ نظافت نمازخانه‌ها

وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ پاکیزگی مراکز بین‌راهی اظهار کرد: نظافت و نگهداری از این مراکز تنها بر عهده نیروهای خدماتی نیست و استفاده‌کنندگان نیز باید در حفظ امکانات عمومی مشارکت کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با اشاره به مشاهده مواردی از رهاسازی زباله در محوطه مجتمع‌های بین‌راهی گفت: گاهی افراد با وجود قرار داشتن سطل زباله در فاصله‌ای کوتاه، زباله‌های خود را روی زمین می‌ریزند؛ در حالی که با رعایت اصول ساده بهداشتی می‌توان از آلودگی این فضاها جلوگیری کرد.

کمیلی ادامه داد: اگر مردم در زمینه نریختن زباله و رعایت نظافت همکاری نکنند، حتی افزایش چندبرابری نیروهای خدماتی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل را برطرف کند.

پیگیری ایجاد فضای نماز در مطب‌ها و مجتمع‌های پزشکی

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت پیش‌بینی فضای نماز در مطب پزشکان، گفت: در حال حاضر دستورالعمل مشخصی برای الزام همه مطب‌ها به اختصاص نمازخانه وجود ندارد؛ زیرا برخی مطب‌ها فضای محدودی دارند و حتی برای نشستن مراجعان نیز با کمبود جا مواجه هستند.

وی افزود: با این حال، در مجتمع‌های پزشکی که تعداد پزشکان و مراجعان بیشتر است، می‌توان موضوع اختصاص فضای مناسب برای اقامه نماز را بررسی کرد.

کمیلی بیان کرد: این موضوع را در نخستین جلسه شورای اقامه نماز استان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی پیگیری خواهیم کرد تا در مجتمع‌های پزشکی، در صورت وجود ظرفیت، فضای مناسبی برای اقامه نماز در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت فراهم‌بودن امکانات اولیه برای نمازگزاران گفت: انتظار این نیست که در همه مطب‌ها نماز جماعت برگزار شود، بلکه باید در صورت امکان فضایی فراهم باشد تا مراجعان بتوانند نماز خود را اقامه کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت توجه به امکانات مورد نیاز مراجعان، از جمله امکان استفاده از سرویس‌های بهداشتی و وضو، تأکید کرد.

اقامه نماز جماعت در ادارات باید مورد توجه باشد

کمیلی در ادامه درباره وضعیت اقامه نماز جماعت در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برگزاری نماز جماعت در ادارات بر اساس آیین‌نامه هیئت دولت و توافق‌نامه‌های سالانه ستاد اقامه نماز با دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه دولت، ادارات باید برای اقامه نماز جماعت، ۲۰ دقیقه زمان در نظر بگیرند و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با بیان اینکه در ادارات مرکز استان نماز جماعت برگزار می‌شود، گفت: در شهرستان‌ها نیز اداراتی که بیش از ۱۰ نفر نیروی انسانی دارند، باید نماز جماعت داشته باشند.

وی ادامه داد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه اقامه نماز هر سال ارزیابی می‌شود و نتایج آن به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های مربوط اعلام می‌شود.