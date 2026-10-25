برخورد با عوامل تخریب درختان بلوط در منطقه شلم ایلام

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در پی انتشار ویدیویی از قطع و سرشاخه‌زنی درختان بلوط در منطقه دامنه شلم و چال‌سیاه، به اطلاع می‌رساند موضوع در روزهای گذشته توسط نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایلام مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد:بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که تعدادی از دامداران غیربومی مستقر در محدوده کمربندی شرقی شهر ایلام، با هدف تأمین علوفه دام‌های خود و بدون اطلاع و نظارت مأموران منابع طبیعی، اقدام به قطع و سرشاخه‌زنی درختان بلوط کرده‌اند.

پی اضافه کرد:در پی اقدامات نیروهای یگان حفاظت، افراد متخلف شناسایی و به استناد ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزدار ایلام ضمن قدردانی از تلاش‌ها، حساسیت و همراهی ارزشمند دوستداران محیط‌زیست و دیده‌بانان مردمی در شناسایی و گزارش تخلفات، از عموم شهروندان و طبیعت‌دوستان استمداد می‌طلبد تا همچون گذشته، در مسیر حفاظت از جنگل‌های زاگرس و صیانت از سرمایه‌های طبیعی و ملی استان، یاریگر این اداره باشند.

وی گفت: بی‌شک مشارکت و همکاری مردم، نقش مهمی در پیشگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی و برخورد به‌موقع با متخلفان دارد. از تمامی همشهریان درخواست می‌شود هرگونه قطع درختان، تخریب اراضی ملی و سایر تخلفات مرتبط با منابع طبیعی را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی گزارش کنند.