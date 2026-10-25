از ایتالیا و بلژیک تا فرانسه و آلبانی؛موج اعتراضات ودرگیری با پلیس+عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی در خصوص اعتراضات سراسری اروپا نوشت: روز گذشته موج گسترده ای از اعتراضات همراه با درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی اروپا را فرا گرفت. این اعتراضات علیه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است.

ایتالیا

هزاران تن در ایتالیا از جمله دانشجویان، کامیون داران و کشاورزان با حضور در خیابان ها اعتراض خود را به افزایش هزینه های زندگی به ویژه در بخش مسکن و سوخت و کاهش حمایت های دولتی اعلام کردند.

آنها از اتخاذ تدابیر امنیتی در این کشور به جای پاسخ دادن به خواسته های به حقشان انتقاد کردند. اعتراضات در شهرهای بزرگ ایتالیا از جمله رم، تورینو، پولونیا و میلان علیه جنگ در خاورمیانه نیز بود.

در این اعتراضات درگیری های خشونت باری میان شهروندان و نیروهای امنیتی رخ داد و دست کم ۳۷۱ تن از جمله ۱۱۰ فرد زیر سن قانونی بازداشت شدند.

آلبانی

در آلبانی نیز دانشجویان طلایه دار اعتراضات علیه فساد دولتی، رسوایی ها و کاهش فرصت های شغلی و همچنین سطح نامطلوب آموزش بودند. معترضان در آلبانی خواهان استعفای ادی راما نخست وزیر این کشور شدند و علیه پروژه لوکس خانواده ترامپ در آلبانی انتقاد کردند.

اعتراضات در این کشور به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد به طوری که نیروهای پلیس از گاز اشک آور و فشار آب و گلوله های پلاستیکی برای متفرق کردن مردم استفاده کردند.

معترضان نیز در نزدیکی ورودی وزارت کشاورزی در پایتخت آلبانی آتش سوزی به راه انداختند. در شهرهای دیگر نیز معترضان در ساختمان های دولتی و بانک ها آتش سوزی به راه انداخته و از لوازم آتش بازی استفاده کردند. آنها شیشه های برخی فروشگاه ها را نیز شکستند.

بلژیک

صدها تن از جوانان بلژیک نیز با حضور در خیابان ها به سیاست های ریاضتی و اصلاحات آموزشی در این کشور اعتراض کرده و خواهان افزایش حمایت های مالی از بخش آموزش و قدرت خرید و خدمات عمومی شدند. آنها از خشونت اعمال شده از سمت نیروهای پلیس نیز انتقاد کردند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن این معترضان نیز از گازهای اشک آور و اسپری فلفل استفاده کردند. تجمع کنندگان در میدان البرتین مخالفت خود را با سیاست های دولت فدرال اعلام کردند. معترضان برخی موانع ایجاد شده توسط نیروهای امنیتی را در منطقه سن جیل به آتش کشیدند.

معترضان، نیروهای پلیس را به استفاده بیش از حد از خشونت متهم کردند و گفتند که برخی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

فرانسه

وزارت کشور فرانسه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روز شنبه ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسر کشور (علیه گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی) شرکت کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از پلیس این کشور گزارش داد: برای مقابله با ناآرامی‌ ها در پاریس، از گاز اشک‌ آور و خودروهای آب‌ پاش استفاده شده است. شماری از معترضان نیز بازداشت شده‌اند.

میان پلیس فرانسه و معترضان در پایتخت، پاریس درگیری هایی رخ داد. در پی این درگیری، تعدادی از معترضان مجروح شدند.

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) نیز خبر داد: حدود ۸۰۰ هزار نفر از جمله ۲۵۰ هزار نفر در پاریس در اعتراض به گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی در تظاهرات شرکت کردند. همچنین درگیری هایی میان معترضان و پلیس فرانسه در شهر لیون رخ داد.