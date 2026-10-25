به گزارش خبرنگار مهر، مصلح امیری صبح یکشنبه در دیدار با اعضای کانون ناشنوایان زاهدان بیان کرد: توسعه کسب‌وکارهای خانگی تنها به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه آموزش مهارت‌های متناسب با نیاز بازار و فراهم‌کردن زمینه عرضه و فروش محصولات نیز در پایداری این فعالیت‌ها نقش دارد.

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به مطالبات اعضای کانون در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، دسترسی به تسهیلات اشتغال‌زایی و آموزش‌های مهارتی گفت: بررسی این مسائل و شناسایی موانع پیش‌روی اشتغال ناشنوایان، زمینه برنامه‌ریزی برای حمایت مؤثرتر از فعالیت‌های اقتصادی آنان را فراهم می‌کند.

وی در پایان افزود: برای پیگیری این مطالبات، مقرر شد کمیته‌ای در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زاهدان با نظارت این معاونت تشکیل شود تا مسائل مطرح‌شده بررسی و راهکارهای اجرایی برای تسهیل اشتغال و تقویت کسب‌وکارهای خانگی اعضای کانون دنبال شود.