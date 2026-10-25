به گزارش خبرنگار مهر، سامانه های رسمی فروش بلیت کنسرت طی روزهای گذشته در حالی برنامه کنسرت ها را منتشر کرده اند که به نظر می آید برخی سالن های بزرگ برگزاری کنسرت در پایتخت پس از پایان پروژه های نمایشی-موسیقایی که بخش اعظمی از برنامه های این سالن ها را به خود اختصاص داده بودند، آماده پذیرش گروه ها و خواننده های مشهوری هستند که طی هفته های گذشته موفق به برپایی کنسرت در تهران نشده و عمده برنامه های اجرایی خود را در سایر شهرهای کشور برگزار کردند.

شرایطی که اگرچه بخشی از این روند امری عادی و براساس برنامه ریزی های رایج تهیه کنندگان و برگزارکنندکان کنسرت برای اجرای زنده در شهرهای مختلف تلقی می شود اما ماجرا به گونه ای بود که به دلیل برخی از شرایط و موانعی که بر سر راه قرار داشت شرایط محدودتری برای برگزاری کنسرت در سالن های بزرگ حاکم بود. مسیری که هنوز هم به طور کامل مرتفع نشده و مجموعه هایی چون سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز همایش های برج میلاد تهران، تالار بزرگ وزارت کشور فعلا برنامه مدون و مستمری در این زمینه ندارند و به نظر می آید غیر از موارد انگشت شمار، برگزاری کنسرت های پاپ در این مجموعه ها همچنان یکی از چالش های مهم است.

اکنون و براساس آنچه که در این سامانه های فروش بلیت درج شده است، فعلا سالن اسپیناس پالاس تهران و مجموعه جدیدی به نام بام آرنا ایرانمال میزبانی چند کنسرت پاپ را به عهده گرفته اند. مسیری که باید دید آیا طی روزهای آینده می تواند شکل پررنگ تری به خود گرفته و فضا را به گونه ای هدایت کند که روند برگزاری کنسرت های پاپ در پایتخت به روال عادی خود بازگردد یا خیر؟ ماجرایی که به طور حتم در بودن یا نبودن آن ابهامات، پرسش ها و اما و اگرهایی وجود دارد که باید دید گذر زمان می تواند این چالش ها را برطرف کند یا خیر؟

آنچه می خوانید مروری اجمالی به برنامه کنسرت های موسیقی در تهران و دیگر شهرهای کشور تا پایان روز جمعه هشتم آبان ماه ۱۴۰۵ بر اساس اسامی منتشر شده در سامانه های رسمی فروش بلیت کنسرت ها است.

* سه شنبه پنجم آبان

- کنسرت ارکستر سمفونیک هنرستان موسیقی دختران به رهبری مهدی قاسمی؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت آرمین زارعی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

* چهارشنبه ششم آبان

- کنسرت علی قمصری؛ سالن داریوش بجنورد

- کنسرت گروه «قمر» به اهنگسازی وخوانندگی نوید دهقان؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت علیرضا قربانی؛ سالن ماهفروجک ساری

- کنسرت حسین توکلی؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت گروه «چیهال»؛ خانه هنر تمام ناتمام تهران

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت حامیم؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

* پنجشنبه هفتم آبان

- کنسرت مجید انتظامی؛ سالن اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت علیرضا قربانی؛ سالن ماهفروجک ساری

- کنسرت گروه «هم نوازان چند مضراب» به خوانندگی مجتبی عسگری، تالار رودکی تهران

- کنسرت حسین توکلی؛ سالن شهید ضرغام تهران

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت «ویدئو گیم»؛ سالن اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت گروه «لیان- محسن شریفیان»؛ سالن پانوراما جزیره کیش

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت ارکستر پایتخت به رهبری شهرام توکلی؛ تالار وحدت تهران

* جمعه هشتم آبان

- کنسرت ایرج رحمانپور؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ سالن فرهنگسرای شهرکرد

- کنسرت مجید انتظامی؛ سالن اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن بولینگ مریم جزیره کیش

- کنسرت علیرضا قربانی؛ سالن ماهفروجک ساری

- کنسرت ویژه بانوان گروه «نهال»؛ تالار وحدت تهران