عازم شدن حمید بورد به مسکو برای حضور در نشست سران و وزرای GECF

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد صبح امروز (یکشنبه، سوم آبان‌ماه) با هدف همراهی مسعود پزشکیان در هشتمین نشست سران و نیز حضور در بیست‌وهشتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، عازم مسکو پایتخت روسیه شد.

بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار است روز دوشنبه (چهارم آبان)، یعنی یک روز پیش از برپایی نشست سران این مجمع تشکیل گردد.

در همین راستا، نشست فوق‌العاده هیئت اجرایی (Executive Board) با ریاست سید علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت و همچنین نشست هیئت عالی‌رتبه (Ad hoc) نیز امروز (یکشنبه، سوم آبان) در حال برگزاری است که بررسی و نهایی کردن اسناد کلیدی ازجمله بیانیه پایانی سران از دستورکارهای اصلی آن به شمار می‌رود.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز به عنوان یکی از ساختارهای بین‌دولتی مهم، بستر گفت‌وگو و هماهنگی میان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی را فراهم می‌سازد. نشست‌های سران و وزرای این مجمع با اهدافی همچون تبادل نظر پیرامون تحولات بازار گاز، بررسی چشم‌انداز عرضه و تقاضا، تامین امنیت انرژی و تبیین جایگاه گاز طبیعی در سبد انرژی جهان برگزار می‌شود.

همکاری در عرصه توسعه بازار گاز طبیعی، واکاوی روندهای صنعت گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) و سنجش نیازهای سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به تقاضاهای آتی، از دیگر مباحث مورد توجه در این مجمع است.

نشست سران کشورهای عضو GECF به صورت دوره‌ای هر دو سال یک‌بار تشکیل می‌شود. نخستین اجلاس سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ در شهر دوحه قطر برگزار گردید و پس از آن مسکو در سال ۲۰۱۳، تهران در سال ۲۰۱۵، سانتاکروز بولیوی در سال ۲۰۱۷، مالابو در گینه استوایی در سال ۲۰۱۹، دوحه در سال ۲۰۲۲ و الجزیره در سال ۲۰۲۴ میزبانی دوره‌های پیشین را بر عهده داشتند؛ کما اینکه این مجمع از بدو تأسیس تاکنون ۲۷ نشست در سطح وزیران برگزار کرده است.

این مجمع دارای ۱۲ عضو اصلی شامل الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا است و کشورهای آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز به عنوان اعضای ناظر در آن حضور دارند.

بر پایه آمارهای رسمی، کشورهای عضو این مجمع در مجموع نزدیک به ۷۰ درصد از ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد از تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد از صادرات گاز کل جهان را در اختیار دارند؛ ضمن اینکه سهم این کشورها از بازار صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) نیز در حدود ۴۷ درصد برآورد شده است.