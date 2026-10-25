ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امروز؛ هشدار بارندگی در ۱۷ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۳ آبان) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، برخی مناطق آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، گلستان و برخی نقاط زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان، افزایش ابر و در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز دوشنبه (۴ آبان) در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش رخ می‌دهد. همچنین روز سه‌شنبه (۵ آبان) در برخی مناطق شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر و روز چهارشنبه (۶ آبان) در برخی مناطق شمال غرب کشور بارش پیش‌بینی شده است.

ضیائیان بیان کرد: امروز در برخی مناطق کرمان، هرمزگان و شرق فارس نیز شرایط برای وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک فراهم است. از روز دوشنبه تا چهارشنبه نیز در دامنه‌ها و ارتفاعات کرمان و هرمزگان، در بعضی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وقوع این پدیده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی دامه داد: امروز در نوار شرقی کشور نیز در بعضی ساعات افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

تهران سردتر می‌شود؛ پیش‌بینی بارش باران و رعدوبرق تا دوشنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۳ آبان) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد، گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۴ و حداکثر دما ۲۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان تهران طی روزهای آینده گفت: در پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان یادآور شد: تا روز دوشنبه (۴ آبان)، در پاره‌ای از مناطق استان تهران، به‌ویژه مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات رشد ابر و وقوع رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق، مورد انتظار است.

وی ادامه داد: طی این مدت، روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست، در بعضی ساعات مه و کاهش دید و در ساعات شب یخبندان موقت سطح زمین مورد انتظار است.

هشدار نارنجی برای ۵ استان؛ بارش شدید باران و احتمال تگرگ

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی اظهار کرد: امروز (۳ آبان) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین جنوب و مرکز کرمان، وقوع رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

بارش باران و برف در راه ۱۷ استان

وی با اشاره به صدور دومین هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان کشور تصریح کرد: امروز (۳ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، نیمه شمالی استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، نیمه جنوبی و غرب کرمان، شرق فارس، شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: روز دوشنبه (۴ آبان) نیز استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب و مرکز کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استان‌های تهران و هرمزگان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه (۵ آبان) نیز در خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال و نیمه شرقی سمنان، نیمه جنوبی کرمان، مرکز و دامنه‌ها و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، دامنه‌ها و ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات گلستان، وقوع پدیده‌های جوی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی پیش‌بینی می‌شود.