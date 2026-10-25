پیشرفت ۵۸ درصدی پروژه احداث مسیر و پل دوم رودخانه باهوش اهرم

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشخصات کلی پروژه اظهار کرد: این پروژه شامل احداث مسیر دسترسی به طول هزار و ۷۰۰ متر و عرض تمام‌شده ۱۲ متر، پل خاصی به طول ۱۰۵ متر شامل ۵ دهانه ۲۱ متری با ۳۵ عدد عرشه تیر پیش‌ساخته، ۸ دستگاه آبرو با دهانه ۲ متری و یک دستگاه آبرو با دهانه سه متری است.

وی درباره وضعیت پیشرفت بخش‌های مختلف پروژه تصریح کرد: مسیر دسترسی تا مرحله بستر تقویتی تکمیل شده و پل خاص ۹۵ درصد در مرحله بتن‌ریزی عرشه قرار دارد. همچنین آبروهای دهانه ۲ متری ۴۸ درصد، آبرو دهانه سه متری ۴۰ درصد و دیوار هدایت آب ۴۲ درصد پیشرفت دارند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر اقدامات اجرایی انجام‌شده را برشمرد و گفت: عملیات مسیر دسترسی پل رودخانه باهوش تا مرحله لایه بستر تقویتی انجام شده، پلتفرم محل بارانداز شاه‌تیرها در محدوده پل اجرا شده و راکفیل پشت کوله A۱ با مصالح قلوه انجام شده است.

کشوریان افزود: در بخش پل خاص، بتن‌ریزی ستون‌های P۳، P۲، P۱ و P۴، بتن‌ریزی تمامی شاه‌تیرها و نصب ۳۵ عدد شاه‌تیر، بتن‌ریزی تمامی پریدال‌ها به تعداد ۶۴۰ عدد، بتن‌ریزی دیوار نشیمن کوله‌های A۱ و A۲، بتن‌ریزی سرستون‌های P۱ تا P۴ و نشیمنگاه شاه‌تیرها روی سرستون‌ها و کوله‌ها به پایان رسیده است. همچنین نصب نئوپرن، پریدال، آرماتوربافی دال و قرنیز انجام شده و فونداسیون، شمع، کوله A۱، ستون، سرستون و استاپ‌بلوک در دهانه‌های مختلف تکمیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به ابنیه فنی مسیر گفت: بتن‌ریزی کل پی‌ها و دو دستگاه پل به‌صورت کامل انجام شده و آبروها شامل ۸ دستگاه دهانه ۲ متری، یک دستگاه دهانه سه متری و یک دستگاه دهانه پنج متری اجرا شده است. عملیات بتن‌ریزی کوله و دال آبروهای مسیر نیز در حال انجام است.

کشوریان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز پروژه بر تکمیل بتن‌ریزی عرشه پل خاص پنج‌دهانه ۲۱ متری و بتن‌ریزی کوله و دال آبروهای مسیر است.

