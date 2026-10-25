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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

امام جمعه خارگ: حضور مسئولان و رسیدگی به مطالبات مردم یک ضرورت است

امام جمعه خارگ: حضور مسئولان و رسیدگی به مطالبات مردم یک ضرورت است

خارگ- امام جمعه خارگ با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران گفت: در شرایط امروز، مسئولان باید با تلاش مضاعف و حضور میدانی در کنار مردم باشند .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر یکشنبه در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال جامعه اظهار کرد: مسئولان باید نسبت به مسائل اجتماعی احساس مسئولیت داشته باشند و با درک شرایط کشور، برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور افزود: در چنین شرایطی، مدیران باید وضعیت موجود را به‌درستی درک کنند و متناسب با اقتضائات آن، تلاش و فعالیت خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که اگر شرایط جنگی به‌درستی درک شود، باید سه برابر بیشتر از گذشته کار کرد و امور مردم را به سرانجام رساند.

امام جمعه خارگ با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان تصریح کرد: مدیران باید در میدان عمل و در کنار مردم حضور داشته باشند و با پیگیری مستمر مسائل و مشکلات، زمینه تسهیل امور و افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

کارگر همچنین تسلط بر تنگه هرمز را نشانه اقتدار فرزندان غیور ایران اسلامی دانست و بر ضرورت حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری، تلاش مضاعف و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

کد مطلب 6988810

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