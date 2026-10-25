امام جمعه خارگ: حضور مسئولان و رسیدگی به مطالبات مردم یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر یکشنبه در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال جامعه اظهار کرد: مسئولان باید نسبت به مسائل اجتماعی احساس مسئولیت داشته باشند و با درک شرایط کشور، برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور افزود: در چنین شرایطی، مدیران باید وضعیت موجود را به‌درستی درک کنند و متناسب با اقتضائات آن، تلاش و فعالیت خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که اگر شرایط جنگی به‌درستی درک شود، باید سه برابر بیشتر از گذشته کار کرد و امور مردم را به سرانجام رساند.

امام جمعه خارگ با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان تصریح کرد: مدیران باید در میدان عمل و در کنار مردم حضور داشته باشند و با پیگیری مستمر مسائل و مشکلات، زمینه تسهیل امور و افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کنند.

کارگر همچنین تسلط بر تنگه هرمز را نشانه اقتدار فرزندان غیور ایران اسلامی دانست و بر ضرورت حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری، تلاش مضاعف و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.