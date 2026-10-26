انوشیروان محسنی‌بندپی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای توسعه گردشگری دسترس‌پذیر اظهار کرد: رویکرد اصلی وزارتخانه این است که شرایطی فراهم شود تا همه اقشار جامعه، متناسب با نیازهای خود، امکان بهره‌مندی از سفر و جاذبه‌های گردشگری کشور را داشته باشند.

وی با بیان اینکه سفر تنها به معنای جابه‌جایی و تفریح نیست، افزود: سفر فرصتی برای شناخت، تلاقی فرهنگ‌ها، تقویت وطن‌دوستی و ارتقای هویت ملی است و می‌تواند در بهبود روحیه و سلامت روان افراد نیز نقش داشته باشد. بنابراین، نباید شرایطی ایجاد شود که افراد با وجود علاقه‌مندی به سفر، به دلیل محدودیت‌های جسمی یا نبود امکانات مناسب از آن محروم بمانند.

معاون گردشگری با اشاره به ضرورت توجه به افراد دارای محدودیت‌های حرکتی و جسمی گفت: بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، حدود ۱۵ درصد جمعیت کشورها با نوعی محدودیت یا مشکل مواجه‌اند و لازم است زیرساخت‌های گردشگری به‌گونه‌ای توسعه یابد که این گروه‌ها نیز بتوانند از فرصت‌های سفر استفاده کنند.

محسنی‌بندپی ادامه داد: کشور از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری برخوردار است؛ از جاذبه‌های طبیعی و زیارتی گرفته تا گردشگری سلامت و مناطق کویری. فراهم کردن امکان دسترسی به این ظرفیت‌ها برای همه افراد، یکی از ضرورت‌های توسعه گردشگری فراگیر است.

وی با تأکید بر اهمیت مناسب‌سازی زیرساخت‌ها تصریح کرد: در همین راستا، تدوین استانداردهایی برای اقامتگاه‌ها دنبال می‌شود تا افراد دارای معلولیت، سالمندان و زنان باردار بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات اقامتی استفاده کنند.

معاون گردشگری خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری دسترس‌پذیر مستلزم توجه به نیازهای گروه‌های مختلف جامعه در طراحی و ارائه خدمات است تا امکان سفر برای افراد بیشتری فراهم شود و همه بتوانند از ظرفیت‌ها و مواهب گردشگری کشور بهره‌مند شوند.