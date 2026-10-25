به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی به روزهای پایانی دوره خود نزدیک می شود که جایگاه بین المللی رژیم در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

بر اساس این گزارش، هاآرتص اضافه کرد، پس از سخنان بی‌ ملاحظه نتانیاهو درباره تحریم‌ های احتمالی علیه بانک‌ های رژیم صهیونیستی بنیان اقتصادی در خطر فروپاشی قرار گرفته و بانک‌ها دچار وحشت شده اند.

در این گزارش آمده است: نتانیاهو عقل خود را از دست داده و اتحاد با شرکای افراطی خود را ترجیح می دهد حتی اگر مجبور شود اقتصاد و فروپاشی سطح زندگی را قربانی کند.

هاآرتص تصریح کرد: هیچ گاه خطر انتخاب مجدد نتانیاهو تا این حد بزرگ نبوده است.

نتانیاهو پیشتر به تحریم احتمالی بانک های رژیم صهیونیستی و لزوم جدا شدن اقتصاد این رژیم از نظام جهانی اشاره کرده بود که مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است.

گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار در رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرده بود که نتانیاهو دیگر شایستگی حضور در پست خود را ندارد و طرح اقتصادی وی برای مقابله با تحریم های بین المللی احتمالی علیه تل آویو امنیت این رژیم را تهدید می کند.

وی اضافه کرد: نتانیاهو بعد از پایان مأموریت فروپاشیدن جامعه اسرائیل و تضعیف ارتش الان به شدت به دنبال نابود کردن اقتصاد نسل های بعدی ما است. سخنان هفته گذشته نتانیاهو نشان داد که ارتباط وی با جهان واقعیت قطع شده و وارد جهان توهمات شده است چرا که مدعی شده بود اسرائیل می تواند به صورت کامل از نظام مالی جهانی خود را جدا کند. این دیوانگی مردی است که دیگر شایستگی ندارد.

آیرنکوت گفت: در این صورت شرکت های مستقر در اسرائیل که با ارزهای خارجی کار می کنند چگونه باید به فعالیتشان ادامه داده یا سرمایه گذاری خارجی جذب کنند؟ اجرا چنین سیاست هایی باعث می شود شرکت های مذکور به سمت دیگر کشورها جذب شده و به آنها منتقل شوند.