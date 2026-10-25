فراخوان دهمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور پاسداشت یاد ابوالحسن نجفی در عرصه ترجمه و تشویق مترجمان در اعتلای زبان فارسی، مرکز فرهنگی شهر کتاب مراسم دهمین دوره این جایزه را بهمن ماه امسال برگزار و از بهترین ترجمه‌ رمان و مجموعه داستان کوتاهی که سال۱۴۰۴ منتشر شده، با اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی تقدیر می‌کند.

مترجمان و ناشران علاقه‌مند به شرکت در این جایزه می‌توانند دو نسخه از کتاب خود را تا پایان آبان ۱۴۰۵ به دبیرخانه جایزه به نشانی: تهران، خیابان شریعتی - بالاتر از خیابان استاد مطهری - نبش کوچه کلاته - پلاک ۷۶۵، کدپستی:۱۶۳۹۶۶۶۵۱۵شهر کتاب مرکزی ارسال کنند.

اعضای هیات داوران دهمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی با دبیری علی‌اصغر محمدخانی، شامل ضیاء موحد، حسین معصومی‌همدانی، عبدالله کوثری، امید طبیب‌زاده، آبتین گلکار، نرگس قندیل زاده، محمدرضاترک تتاری و فرزانه دوستی است.

گفتنی است که، آبتین گلکار با ترجمه رمان «آشیانه اشراف» اثر ایوان تورگنیف، محمد همتی با ترجمه رمان «مارش رادتسکی» اثر یوزف روت، زینب یونسی با ترجمه رمان «زلیخا چشم‌هایش را باز می‌کند» اثر گوزل یاخینا، محمدرضا ترک‌تتاری با ترجمه «استاد پترزبورگ» نوشته جی. ام کوتسی، احمد پرهیزی با ترجمه رمان «ه ه ح ه» نوشته لوران بینه، فرزانه دوستی با ترجمه رمان «بیداری» نوشته کیت شوپن، نرگس قندیل‌زاده با ترجمه رمان «دروازه خورشید» نوشته الیاس خوری، نیلوفرصادقی با ترجمه رمان «در آمریکا» نوشته سوزان سانتاگ ،مزدک بلوری با ترجمه رمان «هم نوایی درپاییز» نوشته باربارا پیم، اژدرانگشتری باترجمه رمان«فابیان» نوشته اریش کستنر برگزیدگان نه دوره گذشته این جایزه بوده‌اند.