استاندار اصفهان: سپاهان بخشی از هویت اجتماعی و تاریخی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در آیین نکوداشت هفتاد و سومین سالگرد تأسیس باشگاه سپاهان اظهار داشت: در طول یک سال گذشته، با وجود مسائل و مشکلات اقتصادی و سایر دشواری‌ها، تلاش شده است فضایی بانشاط ایجاد شود. امروز نیز به مناسبت هفتاد و سومین سال افتخار فولاد مبارکه سپاهان گرد هم نیامده‌ایم که صرفاً یک مناسبت را جشن بگیریم، بلکه تصمیم داریم از مسیری یاد کنیم که ۷۳ سال با تلاش، خون‌دل‌خوردن، عشق و در برخی مقاطع با آه و در برخی دیگر با لبخند ادامه یافته است.

وی افزود: دست‌کم کسانی که سال‌های سال سپاهان را می‌شناسند، این مجموعه را صرفاً یک باشگاه ورزشی نمی‌دانند و همگان اذعان دارند که سپاهان بخشی از حافظه تاریخی اصفهان و بخشی از هویت اجتماعی و غرور مردم این شهر است. بیش از یک‌دهه پیش، زمانی که شهردار بودم و به نقاط مختلف رفت‌وآمد می‌کردم، دو درخواست مطرح می‌شد. اکنون که بار دیگر در این جایگاه قرار گرفته‌ام، همچنان دو درخواست دارم که باید به آن‌ها توجه شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به حضور پیشکسوتان در این مراسم بیان کرد: خوشبختانه شمار پیشکسوتان عزیزی که امروز در این جمع حضور دارند، کم نیست. سپاهان فقط یک تیم یا یک باشگاه نیست؛ این مجموعه برای بسیاری از خانواده‌ها و مردم محلات مختلف، حامل خاطرات شفاهی چندین نسل است و در زندگی و حافظه جمعی مردم جای گرفته است. باشگاه‌ها جام‌ها را بزرگ می‌کنند و نام‌ها را به شهرت می‌رسانند اما این مردم هستند که آن‌ها را ماندگار می‌کنند. در این میان، قهرمانان و پهلوانان هر دو نقش دارند و پهلوانان نیز در ماندگاری یک مجموعه نقشی اساسی ایفا می‌کنند. خوشبختانه سپاهان در طول بیش از هفت دهه فعالیت خود، این ماندگاری را به نمایش گذاشته است.

استاندار اصفهان گفت: باید از کسانی یاد کنیم که در این تیم حضور داشتند و از میان ما رفتند؛ از افرادی که افتخار آفریدند، چه در تیم فوتبال و چه در سایر تیم‌ها و رشته‌های ورزشی باشگاه. همچنین باید از کسانی یاد کنیم که نامشان از روی سکوها شنیده نشد، اما در پشت صحنه برای پیشرفت و تداوم فعالیت این مجموعه تلاش کردند. کارکنان، مربیان، پزشکان، عوامل تدارکاتی، کارگران و کارکنان فولاد و مدیران این مجموعه، همگی در سرپا نگه‌داشتن باشگاه سهم داشته‌اند. در شرایط دشواری که امروز شاهد آن هستیم، باید قدردان همه کسانی باشیم که برای حفظ و استمرار فعالیت سپاهان تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به پیوند باشگاه با هویت شهر اصفهان ادامه داد: سپاهان از دل شهری برخاسته است که هم کار را به‌خوبی می‌شناسد، هم در ساختن توانمند است و هم با اقتصاد آشنایی دارد. به اعتقاد من، بخشی از راز ماندگاری و پایداری این مجموعه نیز در همین ریشه‌های اجتماعی و شهری آن نهفته است. حمایت از ورزش صرفاً به ساخت ورزشگاه یا ایجاد مجموعه‌های کالبدی و فیزیکی محدود نمی‌شود. حمایت واقعی به معنای گشودن راه‌های تازه برای نوجوانان، جوانان و کودکان و فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای رشد و پیشرفت آنان است.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: امروز متأسفانه مشاهده می‌کنیم که امید در میان نسل جدید تا حدودی کم‌رنگ شده است. باید به این موضوع توجه کنیم که چگونه می‌توانیم امید را تقویت کنیم و زمینه الهام‌بخشی بیشتر چنین مجموعه‌هایی را فراهم آوریم. توجه به تیم‌های پایه بسیار مهم است و خوشبختانه آمارهایی که مشاهده کردم، نشان می‌دهد دوستان در این زمینه زحمت کشیده‌اند و فعالیت‌های قابل‌توجهی در حال انجام است.

استاندار اصفهان با اشاره به فعالیت مدارس فوتبال و پایگاه‌های آکادمی گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۵۲ مدرسه فوتبال در سراسر کشور و ۱۸ پایگاه فعال آکادمی در شهرهای استان فعالیت می‌کنند. در شهرهایی مانند گلپایگان، اصفهان، زرین‌شهر، مبارکه، فولادشهر و نجف‌آباد نیز فعالیت‌هایی در این حوزه انجام می‌شود که به نظر من، اقدامات کم‌اهمیتی نیست. کشف استعدادها در محلات، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، اهمیت فراوانی دارد. همواره مشاهده کرده‌ایم که چهره‌های اسطوره‌ای نیز از همین محلات کمتر برخوردار برخاسته‌اند. بسیاری از استعدادها از زمین‌های خاکی مسیر خود را آغاز کرده‌اند و به جایگاه‌های ارزشمند رسیده‌اند.

وی افزود: امیدوارم این مسیر روشن در سپاهان استمرار داشته باشد و خاطرنشان کرد: امیدوارم این روند در رشته فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی باشگاه، از رده‌های پایه تا بزرگسالان، همواره ادامه پیدا کند. همان‌طور که آقای زرندی نیز بر این موضوع توجه ویژه‌ای داشته‌اند، لازم است این مسیر با جدیت دنبال شود. سپاهان نباید صرفاً محل جذب ستاره‌ها باشد و انتظار ما نیز این نیست که فعالیت این باشگاه فقط به جذب بازیکنان مطرح محدود شود. آنچه برای ما ارزشمند است، این است که سپاهان بتواند همچون فولاد در حوزه تولید، در پرورش استعدادها و ساختن نسل‌های تازه نیز نقش‌آفرین باشد.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: تقویت ارتباط باشگاه با مدارس، دانشگاه‌ها و جامعه محلی اهمیت بسیار زیادی دارد. خوشبختانه در آمارهایی که ارائه شده، نشانه‌هایی از توجه به این پیوندها مشاهده می‌شود و امیدوارم این ارتباط‌ها بیش از گذشته تقویت شود. بارها دیده‌ام که وقتی تیم پیروز می‌شود، هواداران تا چه اندازه خوشحال می‌شوند و شور و هیجان نشان می‌دهند؛ همچنین زمانی که تیم نتیجه نمی‌گیرد، میزان ناراحتی و دغدغه آنان به‌خوبی قابل مشاهده است.

استاندار اصفهان یادآور شد: بدون تردید قهرمانی ارزشمند است و همه به این موضوع اذعان دارند، اما اثر واقعی یک باشگاه را باید در جوانانی جست‌وجو کرد که در آن رشد می‌کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و برای پیشرفت آنان زمینه‌سازی می‌شود. آموزش انضباط، کار گروهی و احترام به پیشکسوتان از جمله دستاوردهای مهم ورزش است. فعالیت ورزشی نباید صرفاً به مسابقه و کسب نتیجه محدود شود؛ در کنار ورزش، باید به ابعاد فرهنگی آن نیز توجه داشت. ترویج پهلوانی در کنار قهرمانی و توجه به سبک زندگی، از موضوعاتی است که از گذشته‌های دور ارزش فراوانی داشته و باید در باشگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شور و وفاداری هواداران سپاهان ادامه داد: سپاهان در اصفهان هواداران کم‌شماری ندارد و شور و وفاداری آنان نیز کاملاً قابل مشاهده است. این علاقه و وفاداری به‌حق است و باید وجود داشته باشد، اما زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که با احترام به رقیب همراه شود. سپاهان تاکنون قهرمانی‌ها و جام‌های متعددی کسب کرده و این افتخارات برای ما ارزشمند بوده است؛ بااین‌حال، گاهی یک رفتار اخلاقی، جوانمردانه و برخاسته از دل یک بازیکن یا یک تیم، ماندگارتر از بسیاری از جام‌ها و قهرمانی‌ها می‌شود.

جمالی‌نژاد اضافه کرد: سپاهان می‌تواند مبدأ و منشأ رفتارهایی باشد که جلوه‌های زیبای فرهنگ ورزش را به جامعه نشان می‌دهد. امیدوارم ظرفیت‌های این باشگاه که کم هم نیست، به فرصتی برای توسعه گردشگری ورزشی تبدیل شود؛ موضوعی که یکی از اولویت‌های استان اصفهان به شمار می‌رود. اقتصاد هواداری اهمیت زیادی دارد و معرفی چهره‌های معاصر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این ظرفیت‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر به توسعه ورزش و تقویت جایگاه باشگاه در جامعه کمک کنند.

استاندار اصفهان با تأکید بر جایگاه پیشکسوتان سپاهان گفت: پیشکسوتان سپاهان جایگاه ویژه‌ای دارند و باید از تجربه‌های آنان برای انتقال تاریخ باشگاه و زنده نگه‌داشتن خاطرات و افتخارات گذشته استفاده شود. انتقال این تجربه‌ها به نسل آینده بسیار مهم است. از جوانان می‌خواهم گذشته پرافتخار باشگاه را نه به‌عنوان باری بر دوش خود، بلکه به‌عنوان انگیزه‌ای برای ساختن فصل‌های تازه در تاریخ سپاهان ببینند. پیشکسوتانی که امروز در این جمع حضور دارند، همگی می‌توانند معلمان اخلاق باشند و تجربه‌های ارزشمند خود را به نسل جدید منتقل کنند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از چهره‌های برجسته فرهنگی و هنری اصفهان ادامه داد: در حوزه هنر نیز بارها، هنگام یادکرد از بزرگان و گذشتگان، از استاد فرشچیان و استاد جزی‌زاده یاد کرده‌ام و با خود اندیشیده‌ام که آیا نسل جدید ما نیز می‌تواند در مسیر این بزرگان گام بردارد و زنجیره محبت، اخلاق و عشق را ادامه دهد؟ حفظ و تداوم این زنجیره‌ها اهمیت فراوانی دارد. سپاهان می‌تواند در امیدآفرینی برای جوانان، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت پیوند مردم با نام اصفهان نقش‌آفرینی کند.

جمالی‌نژاد اظهار کرد: اگر پیشکسوتان و بزرگان این شهر تلاش کردند تا اصفهان به جایگاهی درخور توجه در جهان دست پیدا کند، شما نیز باید تلاش کنید تا اصفهان در آینده نیز جایگاهی برجسته در جهان داشته باشد. این مسئولیت دشوار است، اما امانتی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود. از مدیران فولاد مبارکه، مدیران باشگاه سپاهان و پیشکسوتان تشکر می‌کنم که از جوانان و مسیری که از گذشته آغاز شده است، پشتیبانی کرده‌اند و در مقاطع مختلف، حامی ورزش بوده‌اند.

استاندار اصفهان یادآور شد: فرصت‌های بیشتری برای شناسایی و پرورش استعدادهای تازه فراهم شود، امیدوارم این فرصت‌ها بیش از گذشته در اختیار استعدادهای جدید قرار گیرد؛ به‌ویژه بانوان و نسل پایه باید مورد توجه باشند و زمینه رشد و حضور مؤثر آنان فراهم شود. پشت‌سر گذاشتن ۷۳ سال فعالیت، مدت‌زمان کمی نیست، اما مهم‌تر از گذشته، نسلی است که امروز در زمین مسابقه و روی سکوها حضور دارد و قرار است آینده این شهر و استان را بسازد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت از ورزش گفت: همان‌گونه که آقای زرندی برای فوتبال زحمت کشیده‌اند، امیدوارم رشته‌های ورزشی دیگر نیز از همین میزان توجه و حمایت برخوردار شوند. آمارهایی درباره تعداد تیم‌ها و فعالیت‌های باشگاه مطرح شد؛ از جمله اینکه تعداد تیم‌ها در مقطعی به حدود ۳۰ تیم رسیده و درباره آکادمی فوتبال نیز آمارهایی ارائه شده است. این اعداد نشان‌دهنده بخشی از فعالیت‌های انجام‌شده هستند و باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار گیرند.

جمالی‌نژاد با اشاره به شرایط دشوار فولاد و آثار جنگ‌های اخیر بر این مجموعه تأکید کرد: در شرایطی قرار داریم که خود مجموعه فولاد نیز آسیب دیده و هنوز از آثار جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان رهایی نیافته است. ایثار و تلاش دوستان در چنین شرایط دشواری، موضوعی نیست که آن را فراموش کنیم و باید قدردان این همراهی و تلاش باشیم. امیدوارم با همدلی و همراهی، همه ظرفیت‌های ورزشی را ببینیم؛ از ورزشکاران دارای معلولیت، از جمله زینب ملکی، گرفته تا دختران و بانوان ورزشکار، آقاپسرها و تیم فوتبال. لازم است حمایت از همه این گروه‌ها در مسیر توسعه ورزش استان مورد توجه قرار گیرد.