به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد اکبر زارعی، جانشین سپاه ثارالله خارگ، با اشاره به اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان، بر ضرورت حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم راهپیمایی این روز تأکید کرد.

وی یوم‌الله ۱۳ آبان را یادآور رویدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در مناسبت‌های ملی و انقلابی، بیانگر وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

جانشین سپاه ثارالله خارگ افزود: حضور پرشور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در مراسم ۱۳ آبان می‌تواند جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و روحیه استکبارستیزی ملت ایران باشد.

زارعی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این مراسم خاطرنشان کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال مفاهیم استقلال‌طلبی و استکبارستیزی به نسل‌های آینده است.