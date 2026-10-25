دستگیری عامل نزاع میان سرنشینان ۲ خودرو در روستای بند ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان‌غربی که شنبه شب صادر شده، آمده است: در پی وقوع تصادف میان دو دستگاه خودرو در روستای بند ارومیه و بروز درگیری میان سرنشینان، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

در این اطلاعیه اظهار شده است: عامل این درگیری با تلاش ماموران پلیس در سریع ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تاکید کرده است: هرگونه تبدیل اختلافات لحظه‌ ای به نزاع و درگیری خیابانی، خط قرمز پلیس است و با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه آرامش و امنیت شهروندان را مختل کنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.