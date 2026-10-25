  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۷

دستگیری عامل نزاع میان سرنشینان ۲ خودرو در روستای بند ارومیه

دستگیری عامل نزاع میان سرنشینان ۲ خودرو در روستای بند ارومیه

ارومیه - مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان ‌غربی از دستگیری عامل درگیری میان سرنشینان دو دستگاه خودرو در پی وقوع تصادف در روستای بند ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان‌غربی که شنبه شب صادر شده، آمده است: در پی وقوع تصادف میان دو دستگاه خودرو در روستای بند ارومیه و بروز درگیری میان سرنشینان، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

در این اطلاعیه اظهار شده است: عامل این درگیری با تلاش ماموران پلیس در سریع ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تاکید کرده است: هرگونه تبدیل اختلافات لحظه‌ ای به نزاع و درگیری خیابانی، خط قرمز پلیس است و با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه آرامش و امنیت شهروندان را مختل کنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6988831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها