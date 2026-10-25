همکاری معاونت علمی و وزارت ارشاد برای توسعه صادرات فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ظرفیت‌های همکاری مشترک میان معاونت علمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف توسعه اقتصاد فرهنگ، حمایت از کسب‌وکارهای خلاق و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید و عرضه محصولات فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تعریف برنامه‌های فناورانه مشترک در حوزه فرهنگ و هنر، بازی‌های رایانه‌ای و انیمیشن از دیگر موضوعات اصلی این نشست بود.

در این زمینه، بر هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی و حمایتی دو مجموعه برای توسعه محصولات نوآورانه، تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق و فراهم‌کردن زمینه رشد کسب‌وکارهای فناورمحور در بخش فرهنگ تأکید شد.

توسعه بازار و افزایش ظرفیت صادرات محصولات فرهنگی و خلاق نیز در دستور کار این نشست قرار داشت.

بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه برای ارتقای کیفیت محصولات، تسهیل تجاری‌سازی و افزایش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی، از زمینه‌های همکاری مشترک دو مجموعه عنوان شد.

همچنین، نقش صندوق پژوهش و فناوری فرهنگ و هنر در پشتیبانی از این همکاری‌ها بررسی شد. استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی و ابزارهای حمایتی این صندوق می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای فرهنگی و خلاق، تسهیل تجاری‌سازی محصولات و تقویت توان رقابتی فعالان این حوزه کمک کند.

گفتنی است؛ این نشست با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک حوزه علم و فناوری و بخش فرهنگ برای توسعه صنایع خلاق، تقویت بازار محصولات فرهنگی و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای حضور این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی برگزار شد.