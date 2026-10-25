خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طی سال‌های گذشته، ورزشکاران بوشهری در رشته‌های مختلف توانسته‌اند توانایی‌های خود را در رقابت‌های استانی و کشوری به نمایش بگذارند و برخی باشگاه‌های استان نیز در مسابقات سراسری حضور یافته‌اند. با این حال، دستیابی به موفقیت‌های پایدار و پرورش نسل جدیدی از قهرمانان، بدون برخورداری از سالن‌های مجهز، زمین‌های ورزشی استاندارد، امکانات تمرینی مناسب و دسترسی عادلانه مردم به فضاهای ورزشی امکان‌پذیر نیست.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که محدود به مراکز شهرستان‌ها نباشد و شهرهای کوچک، روستاها و مناطق کم‌برخوردار را نیز در بر بگیرد.

نوجوانی که در یک روستا استعداد فوتبال، والیبال، دوومیدانی یا رشته‌های رزمی دارد، باید امکان تمرین در فضایی ایمن و متناسب با نیازهای رشته ورزشی خود را داشته باشد؛ در غیر این صورت، بخشی از استعدادهای استان پیش از رسیدن به مرحله رقابت‌های حرفه‌ای از چرخه ورزش خارج می‌شوند.

از سوی دیگر، توسعه ورزش صرفاً به ساخت زمین و سالن جدید محدود نمی‌شود. نگهداری از مجموعه‌های موجود، بهسازی تجهیزات، استانداردسازی زمین‌های مسابقه، تأمین روشنایی و امکانات ایمنی و ایجاد شرایط مناسب برای میزبانی رقابت‌های ملی نیز باید در برنامه‌های ورزشی استان جایگاه مشخصی داشته باشد.

در همین راستا، مسئولان استان بوشهر از اجرای طرح‌هایی برای نوسازی مجموعه‌های ورزشی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خبر می‌دهند؛ اقداماتی که در صورت تأمین اعتبار به‌موقع و توزیع متوازن امکانات، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر جوانان و نوجوانان از فرصت‌های ورزشی را فراهم کند.

نوسازی زیرساخت‌ها برای تقویت جایگاه ورزش بوشهر

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های ورزشی را از برنامه‌های مورد توجه استان دانست و اظهار کرد: در کنار اقدامات مربوط به استانداردسازی و نوسازی مجموعه‌های ورزشی شهید مهدوی و شهید بهشتی در مرکز استان، عملیات اجرایی و بهسازی هفت زمین اختصاصی فوتبال نیز در نقاط مختلف بوشهر در حال انجام است.

ارسلان زارع با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای توسعه امکانات ورزشی افزود: اجرای طرح‌های ورزشی و افزایش دسترسی مردم به این فضاها، نیازمند همکاری مجموعه مدیریت استان، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی بیان کرد: با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و مشارکت مدیریت‌های شهری و روستایی تلاش می‌کنیم زمینه دسترسی تعداد بیشتری از نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به ورزش را فراهم کنیم و فضاهای مناسب‌تری برای فعالیت ورزشی آنان در نقاط مختلف استان ایجاد شود.

استاندار بوشهر با اشاره به جایگاه فوتبال در این استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۶ باشگاه ورزشی بوشهر در رقابت‌های سراسری فوتبال حضور دارند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت موجود برای تقویت فوتبال استان است.

زارع ادامه داد: ارتقای کیفیت زمین‌های مسابقه، نوسازی مجموعه‌های ورزشی و فراهم‌کردن امکانات مناسب تمرینی، علاوه بر کمک به پرورش استعدادهای جوان، شرایط میزبانی از مسابقات را نیز بهبود می‌بخشد و می‌تواند به تقویت جایگاه باشگاه‌های استان در رقابت‌های کشوری کمک کند.

ورزشگاه شهید مهدوی در مسیر ارتقای استانداردها

استاندار بوشهر گفت: عملیات نوسازی ورزشگاه شهید مهدوی با هدف ارتقای استانداردهای میزبانی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای برگزاری مسابقات در حال اجراست.

زارع با اشاره به ضرورت حمایت از نمایندگان استان در لیگ‌های سراسری افزود: ورزشگاه‌های استان باید از نظر کیفیت فنی و امکانات مورد نیاز، شرایط مناسبی برای برگزاری رقابت‌ها داشته باشند تا تیم‌های بوشهری بتوانند در محیطی استاندارد میزبان حریفان خود باشند.

وی با ابراز رضایت از روند اقدامات فنی انجام‌شده در این مجموعه اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و تعهد پیمانکاران، پیش‌بینی شده است عملیات اجرایی ورزشگاه شهید مهدوی حداکثر تا نیمه آبان‌ماه ۱۴۰۵ به پایان برسد و این مجموعه برای بهره‌برداری آماده شود.

استاندار بوشهر همچنین از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین به‌موقع اعتبارات مورد نیاز این طرح خبر داد؛ موضوعی که در کنار نظارت بر کیفیت اجرا، می‌تواند در جلوگیری از تأخیر و تکمیل پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی مؤثر باشد.

سرانه فضای ورزشی؛ از وضعیت موجود تا هدف‌گذاری آینده

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزایش سرانه فضاهای ورزشی را یکی از محور های توسعه ورزش استان دانست و اظهار کرد: سرانه فضای ورزشی استان در حال حاضر حدود ۹۵ سانتی‌مترمربع به ازای هر نفر است و برنامه‌ریزی شده است با اضافه‌شدن فضاهای جدید، این شاخص تا سال آینده افزایش یابد.

موسی کشتکار افزود: با احتساب فضاهای ورزشی متعلق به سایر دستگاه‌های اجرایی، از جمله آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های ورزشی کارگری، سرانه فضای ورزشی استان به حدود یک متر و ۱۵ سانتی‌مترمربع می‌رسد.

این اظهارات نشان می‌دهد که برای ارزیابی دقیق وضعیت زیرساخت‌های ورزشی، باید میان سرانه فضاهای تحت مدیریت اداره‌کل ورزش و جوانان و مجموع فضاهای قابل استفاده در دستگاه‌های مختلف تفاوت قائل شد؛ زیرا افزایش دسترسی واقعی مردم به این امکانات، علاوه بر میزان سرانه، به نحوه بهره‌برداری، ساعات فعالیت و امکان استفاده عمومی از مجموعه‌ها نیز بستگی دارد.

کشتکار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته بیان کرد: در این مدت ۱۹ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است، اما برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی استان، به حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

افتتاح مجموعه‌های ورزشی جدید در بوشهر و شهرستان‌ها

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: مجموعه ورزشی خلیج فارس شهر بوشهر از جمله طرح‌هایی است که برای افتتاح در این مناسبت پیش‌بینی شده است و سالن‌های مجموعه پهلوان خلیج فارس، شامل فضاهای اختصاص‌یافته به ژیمناستیک، تیراندازی و ورزش‌های رزمی، در کنار زمین مینی‌فوتبال این مجموعه، از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری هستند.

کشتکار ادامه داد: زمین و سالن چندمنظوره برازجان با عنوان «سالن شهدای اقتدار برازجان» نیز در فهرست پروژه‌های قابل افتتاح قرار دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود زمین و سالن مربوط به ورزش بانوان در شهرستان کنگان و شهر بنک نیز به مرحله بهره‌برداری برسد.

به گفته وی، مجموع هزینه انجام‌شده برای این مجموعه‌ها و پروژه‌های مورد اشاره حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی ۱۰ طرح ورزشی دیگر تا پایان سال نیز در دستور کار قرار دارد.

گسترش این مجموعه‌ها در صورت توزیع متناسب با نیاز مناطق، می‌تواند بخشی از کمبودهای موجود در رشته‌های مختلف را کاهش دهد. با این حال، بهره‌برداری از پروژه‌ها باید با برنامه مشخص برای تأمین تجهیزات، نگهداری تأسیسات، تأمین نیروی انسانی و تنظیم ساعات استفاده همراه باشد تا مجموعه‌های جدید پس از افتتاح نیز فعال و قابل دسترس باقی بمانند.

کمبود سالن‌های استاندارد برای ورزش قهرمانی و میزبانی مسابقات

کشتکار با اشاره به وضعیت ورزش همگانی در شهرستان‌های استان اظهار کرد: شرایط ورزش همگانی در بخش‌هایی از استان مناسب ارزیابی می‌شود، اما در شهرستان‌های بوشهر و گناوه و تا حدودی برازجان، همچنان نیازهایی وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی با تفکیک نیازهای ورزش همگانی از ورزش قهرمانی افزود: برای میزبانی اردوهای تیم‌های ملی و برگزاری مسابقات بین‌المللی، به سالن‌های مجهز و فضاهای روباز استاندارد نیاز داریم و در این بخش با کمبودهایی مواجه هستیم.

از این منظر، توسعه ورزش قهرمانی و همگانی باید به‌صورت مکمل دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که هم فضاهای عمومی برای فعالیت روزانه مردم افزایش یابد و هم زیرساخت‌های تخصصی مورد نیاز ورزشکاران حرفه‌ای و تیم‌های رقابتی تأمین شود.

حمایت مالی از قهرمانان و هیئت‌های ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر درباره حمایت‌های مالی انجام‌شده در نیمه نخست سال جاری گفت: در این مدت، ۸۵۰ میلیون تومان با اولویت قهرمانانی که به مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن اعزام شده‌اند، اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین در شش ماه نخست سال، ۲۰ میلیارد تومان به هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی پرداخت شده است تا بخشی از هزینه‌های فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی آن‌ها تأمین شود.

کشتکار در توضیح سازوکار حمایت از ورزشکاران ملی تصریح کرد: اعتبارات مربوط به ورزشکاران ملی از سوی وزارت ورزش و جوانان به‌طور مستقیم در اختیار کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی قرار می‌گیرد و اعتباری با عنوان کمک به ملی‌پوشان، هزینه اعزام یا پرداخت پاداش از این محل به اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌ها اختصاص داده نمی‌شود.

به گفته وی، مسئولیت تأمین این بخش از حمایت‌های مالی بر عهده فدراسیون‌های مربوط و کمیته ملی المپیک است و باید میان منابع حمایتی ورزشکاران ملی و اعتبارات استانی تفاوت قائل شد.

توسعه متوازن ورزش؛ ضرورتی فراتر از ساخت چند مجموعه

بررسی وضعیت زیرساخت‌های ورزشی بوشهر نشان می‌دهد که این استان، در کنار برخورداری از استعدادهای انسانی و ظرفیت باشگاه‌های فعال، برای دستیابی به جایگاهی متناسب با توانمندی‌های خود به سرمایه‌گذاری مستمر و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نوسازی ورزشگاه‌های اصلی، افزایش زمین‌های فوتبال و توسعه سالن‌های تخصصی، بخشی از نیازهای موجود است؛ اما توسعه پایدار ورزش زمانی محقق می‌شود که روستاها و مناطق کم‌برخوردار نیز در اولویت قرار گیرند و امکانات ورزشی تنها در مراکز پرجمعیت متمرکز نشود.

استان بوشهر برای شکوفایی استعدادهای ورزشی خود به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از فراهم‌کردن زمین تمرین مناسب برای نوجوانان در روستاها تا تجهیز سالن‌های تخصصی و استانداردسازی ورزشگاه‌های میزبان مسابقات کشوری.

تحقق این هدف، علاوه بر افزایش فرصت‌های ورزشی برای مردم، می‌تواند مسیر پرورش قهرمانان آینده، تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای جایگاه ورزش استان در سطح ملی را هموار کند.