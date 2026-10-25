حسین ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهاردهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر (MVIP2026) در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه کاشان و با همکاری انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، به‌صورت حضوری و مجازی (هیبریدی) برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه موفقیت دوره‌های پیشین، این رویداد معتبر محلی برای ارائه و تبادل تازه‌ترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه‌های بینایی ماشین، پردازش تصویر، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی خواهد بود و فرصتی ارزشمند برای تعامل و ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی، تبادل دانش و تجربیات و توسعه همکاری میان استادان، پژوهشگران، صنعتگران و دانشجویان فراهم می‌آورد.

رئیس کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر (MVIP2026) برگزاری میزگردهای تخصصی و کارگاه‌های آموزشی را از جمله برنامه‌های این رویداد علمی عنوان کرد و افزود: تقدیر از پیشکسوتان این حوزه و «میز گفتگوی صنعت و دانشگاه؛ از دانش تا اشتغال» (برای اولین بار) شامل رویداد معکوس (Reverse Pitch) برای طرح چالش‌های فناورانه شرکت‌ها، از دیگر برنامه‌های جانبی این کنفرانس است.

وی محورهای اصلی کنفرانس را مبانی بینایی ماشین، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی در بینایی ماشین، تشخیص و شناسایی اشیا، تصویربرداری پزشکی و زیست‌پزشکی، بینایی صنعتی و کاربردی ذکر کرد و گفت: اعلام پذیرش مقالات دور دوم ۳۰ مهر ۱۴۰۵ و مهلت ثبت‌نام و ارسال نسخه نهایی ۱۵ آبان ۱۴۰۵ است.